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У мережі показали супутникові знімки знищених літаків на аеродромі в Пскові

31 серпня 2023 22:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали супутникові знімки знищених літаків на аеродромі в Пскові
Літаки на аеродромі в Пскові після атаки БпЛА. Фото: twitter.com/MT_Anderson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові після атаки безпілотників у вівторок, 29 серпня.

Фото опублікував OSINT-аналітик MT Anderson. 

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На супутникових знімках виразно видно щонайменше два згорілі Іл-76. Після атаки безпілотників пошкодження отримали ще декілька літаків.

"На знімках, зроблених вранці 30 серпня, видно пошкодження двох літаків Іл-76, але хмарність заважає розгледіти решту", — зазначив OSINT-аналітик.

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Знищені літаки в Пскові. Фото: twitter.com/MT_Anderson
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Знищені літаки в Пскові. Фото: twitter.com/MT_Anderson
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Знищені літаки в Пскові. Фото: twitter.com/MT_Anderson

Нагадаємо, ввечері 29 серпня у російському Пскові пролунала серія потужних вибухів в аеропорту "Хрести". В екстрених службах РФ повідомили, що як мінімум чотири літаки Іл-76 були пошкоджені внаслідок атаки БпЛА.

Також ми писали, в путінського пропагандиста Соловйова трапилася істерика через атаку на Псков. Він упевнений, що це справа рук НАТО і закликав знищити країни Балтії.

Додамо, Росія виготовляє менше ніж 10 літаків Іл-76 на рік, тому втрати на аеродромі у Пскові для них дуже суттєві. Відсутність такої кількості літаків свідчить про те, що більше батальйону персоналу РФ не зможе перекинути в той чи інший регіон.

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