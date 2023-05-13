Окупанти вдарили по Костянтинівці: загинула 15-річна дівчинка

Російські війська обстріляли Костянтинівку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію України. Військові РФ атакували Донецьку область місто Костянтинівку: загинуло двоє людей. Зокрема — 15-річна дівчинка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо

Сьогодні, 13 травня, російські військову знову обстріляли місто Костянтинівку. Внаслідок атаки на населений пункт загинуло двоє людей, у тому числі і 15-річна дівчинка.

Російські війська обстріляли Костянтинівку. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини. За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч", — зазначають в Офісі Генпрокурора.

Російські війська обстріляли Костянтинівку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Станом на зараз продовжуються вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

А також розповідали, що в мережі з'явилися моторошні кадри вщент зруйнованої Мар'їнки. Бої в місті тривають цілодобово.