Бійці бригади "Кара-Даг" знищили російських військових на полі бою

Ефектне влучання в окупантів з БпЛА — військові виклали нове відео з передової
29 травня 2024 03:17
Українські військові атакують живу силу Росії. Фото: скриншот відео
Бійці 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України атакували російських окупантів за допомогою безпілотників.
Про це у вівторок, 28 травня, повідомив телеграм-канал DeepState.
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Щоб ліквідувати живу силу противника, військовослужбовці бригади "Кара-Даг" використовують FPV-дрони, а також скиди боєприпасів з БпЛА.
Нагадаємо, військові 3-ї окремої штурмової бригади лише з 3-го по 10 травня ліквідували на Харківщині понад 40 російських окупантів. Також українські захисники поділилися кадрами з передової, що зняті на GoPro.
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