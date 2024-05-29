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Ефектне влучання в окупантів з БпЛА — військові виклали нове відео з передової

29 травня 2024 03:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Бійці бригади "Кара-Даг" знищили російських військових на полі бою
Українські військові атакують живу силу Росії. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бійці 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України атакували російських окупантів за допомогою безпілотників.  

Про це у вівторок, 28 травня, повідомив телеграм-канал DeepState.

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Щоб ліквідувати живу силу противника, військовослужбовці бригади "Кара-Даг" використовують FPV-дрони, а також скиди боєприпасів з БпЛА.

Нагадаємо, військові 3-ї окремої штурмової бригади лише з 3-го по 10 травня  ліквідували на Харківщині понад 40 російських окупантів. Також українські захисники поділилися кадрами з передової, що зняті на GoPro. 

війна
російські війська
безпілотники
Нацгвардія
штурмова бригада
FPV-дрони

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