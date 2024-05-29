Бійці бригади "Кара-Даг" знищили російських військових на полі бою

Українські військові атакують живу силу Росії. Фото: скриншот відео

Бійці 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України атакували російських окупантів за допомогою безпілотників.

Про це у вівторок, 28 травня, повідомив телеграм-канал DeepState.

Читайте також:

Українські військові не дають ворогу просуватися

Щоб ліквідувати живу силу противника, військовослужбовці бригади "Кара-Даг" використовують FPV-дрони, а також скиди боєприпасів з БпЛА.

Нагадаємо, військові 3-ї окремої штурмової бригади лише з 3-го по 10 травня ліквідували на Харківщині понад 40 російських окупантів. Також українські захисники поділилися кадрами з передової, що зняті на GoPro.