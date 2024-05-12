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Відбиття штурму з GoPro — військові показали пекельні кадри з передової

12 травня 2024 02:08
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Бійці 3 ОШБр показали як відбивають штурм росіян на Донеччині
Бійці 3 ОШБр відбивають штурм росіян. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України успішно закріпилися на одній з позицій на Донеччині та відбили штурм російських військових. 

Ефектні кадри ліквідації ворога військові показали в офіційних соцмережах підрозділу

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Це кадри боїв у селі Терни Донецької області, зняті на камеру GoPro, розповідають бійці 3 ОШБр. 

"Це уривок з боїв у Тернах на Донеччині, де вдалося стабілізувати ділянку фронту після 11 діб щоденних накатів. Бійці Третьої штурмової змогли укріпитися на позиціях й починали розбирати групи противника ще до того, як вони встигали добігти в посадку", — йдеться у повідомленні бригади.

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За словами військових, під час боїв вдалося ліквідувати понад 100 російських окупантів. 

Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". А також поділилися кадрами, на яких військові 3 ОШБр одним ударом знищили російську гаубицю радянського виробництва МСТА-Б.

війна
російські війська
Донецька область
3 ОШБр

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