Бійці 3 ОШБр показали як відбивають штурм росіян на Донеччині

Бійці 3 ОШБр відбивають штурм росіян. Фото: скриншот відео

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України успішно закріпилися на одній з позицій на Донеччині та відбили штурм російських військових.

Ефектні кадри ліквідації ворога військові показали в офіційних соцмережах підрозділу.

Читайте також:

Закріпилися на позиціях та ліквідували ворога

Це кадри боїв у селі Терни Донецької області, зняті на камеру GoPro, розповідають бійці 3 ОШБр.

"Це уривок з боїв у Тернах на Донеччині, де вдалося стабілізувати ділянку фронту після 11 діб щоденних накатів. Бійці Третьої штурмової змогли укріпитися на позиціях й починали розбирати групи противника ще до того, як вони встигали добігти в посадку", — йдеться у повідомленні бригади.

Увага! В описі присутня нецензурна лексика 18+

За словами військових, під час боїв вдалося ліквідувати понад 100 російських окупантів.

Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". А також поділилися кадрами, на яких військові 3 ОШБр одним ударом знищили російську гаубицю радянського виробництва МСТА-Б.