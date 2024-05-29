Бойцы бригады "Кара-Даг" уничтожили российских военных на поле боя

Украинские военные атакуют живую силу России. Фото: скриншот видео

Бойцы 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины атаковали российских оккупантов с помощью беспилотников.

Об этом во вторник, 28 мая, сообщил телеграмм-канал DeepState.

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Чтобы ликвидировать живую силу противника, военнослужащие бригады "Кара-Даг" используют FPV-дроны, а также сбросы боеприпасов с БпЛА.

Напомним, 3-10 мая военные 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали на Харьковщине более 40 российских оккупантов. Также украинские защитники поделились кадрами с передовой, которые сняли на GoPro.