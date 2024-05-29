Бойцы бригады "Кара-Даг" уничтожили российских военных на поле боя

Эффектное попадание в окупантов из БпЛА — военные выложили новое видео с передовой
29 мая 2024 03:17
Украинские военные атакуют живую силу России. Фото: скриншот видео
Бойцы 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины атаковали российских оккупантов с помощью беспилотников.
Об этом во вторник, 28 мая, сообщил телеграмм-канал DeepState.
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Чтобы ликвидировать живую силу противника, военнослужащие бригады "Кара-Даг" используют FPV-дроны, а также сбросы боеприпасов с БпЛА.
Напомним, 3-10 мая военные 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали на Харьковщине более 40 российских оккупантов. Также украинские защитники поделились кадрами с передовой, которые сняли на GoPro.
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