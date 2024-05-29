Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эффектное попадание в окупантов из БпЛА — военные выложили новое видео с передовой arrow

Эффектное попадание в окупантов из БпЛА — военные выложили новое видео с передовой

29 мая 2024 03:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Бойцы бригады "Кара-Даг" уничтожили российских военных на поле боя
Украинские военные атакуют живую силу России. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бойцы 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины атаковали российских оккупантов с помощью беспилотников.

Об этом во вторник, 28 мая, сообщил телеграмм-канал DeepState.

Читайте также:

Украинские военные не дают врагу продвигаться

Чтобы ликвидировать живую силу противника, военнослужащие бригады "Кара-Даг" используют FPV-дроны, а также сбросы боеприпасов с БпЛА.

Напомним, 3-10 мая военные 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали на Харьковщине более 40 российских оккупантов. Также украинские защитники поделились кадрами с передовой, которые сняли на GoPro.

война
российские войска
беспилотники
Нацгвардия
штурмовая бригада
FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе