Екс-командир Азову показав роботу групи "Люм'єр" на Авдіївському напрямку

Ліквідація російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Максим Жорін поділився результатами роботи групи "Люм'єр" 2-го механізованого батальйону на Авдіївському напрямку за останні півтора місяця. На опублікованих кадрах видно, як українські військові нищать російських окупантів.

Відео з Авдіївського напрямку Максим Жорін опублікував на своїй сторінці у Telegram.

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Група "Люм'єр" активно здійснює операції на Авдіївському напрямку з метою стримування російських окупантів та зменшення їхньої військової присутності на території України.

"Кожен день наші підрозділи працюють над тим, щоб російських військових та їхньої техніки на нашій землі ставало все менше", — пише Жорін.

Нагадаємо, раніше силовики полку НГУ "Азов" показали полювання нічних FPV-дронів на загарбників поблизу Тернів поблизу Кремінної на Луганщині.

Водночас полк знищив чергову російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок", яка рухалась на обстріл позицій Збройних сил на тому ж напрямку.