Экс-командир Азову показал работу группы "Люмьер" на Авдеевском направлении

Ликвидация российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

Максим Жорин поделился результатами работы группы "Люмьер" 2-го механизированного батальона на Авдеевском направлении за последние полтора месяца. На опубликованных кадрах видно, как украинские военные уничтожают российских оккупантов.

Видео с Авдеевского направления Максим Жорин опубликовал на своей странице в Telegram.

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Группа "Люмьер" активно осуществляет операции на Авдеевском направлении с целью сдерживания российских оккупантов и уменьшения их военного присутствия на территории Украины.

"Каждый день наши подразделения работают над тем, чтобы российских военных и их техники на нашей земле становилось все меньше", — пишет Жорин.

Напомним, ранее силовики полка НГУ "Азов" показали охоту ночных FPV-дронов на захватчиков вблизи Тернов вблизи Кременной в Луганской области.

В то же время полк уничтожил очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек", которая двигалась на обстрел позиций Вооруженных сил на том же направлении.