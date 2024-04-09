Экс-командир Азову показал работу группы "Люмьер" на Авдеевском направлении

Экс-командир Азова показал работу группы "Люмьер" на Авдеевском направлении
Максим Жорин поделился результатами работы группы "Люмьер" 2-го механизированного батальона на Авдеевском направлении за последние полтора месяца. На опубликованных кадрах видно, как украинские военные уничтожают российских оккупантов.
Видео с Авдеевского направления Максим Жорин опубликовал на своей странице в Telegram.
Ликвидация оккупантов
Группа "Люмьер" активно осуществляет операции на Авдеевском направлении с целью сдерживания российских оккупантов и уменьшения их военного присутствия на территории Украины.
"Каждый день наши подразделения работают над тем, чтобы российских военных и их техники на нашей земле становилось все меньше", — пишет Жорин.
Напомним, ранее силовики полка НГУ "Азов" показали охоту ночных FPV-дронов на захватчиков вблизи Тернов вблизи Кременной в Луганской области.
В то же время полк уничтожил очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек", которая двигалась на обстрел позиций Вооруженных сил на том же направлении.
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