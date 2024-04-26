Екс-командир Азову показав, як українські захисники знищують оккупантів

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін поділився результатами роботи групи "Люм'єр" 2-го механізованого батальйону. На опублікованих кадрах видно, як українські військові знищують російських окупантів.

Відео із роботою українських військових Жорін опублікував у Telegram у четвер, 25 квітня.

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На відео, яке було розміщено, можна побачити, як український дрон спочатку переслідує окупанта на квадроциклі, а потім його ліквідує.

"Писав раніше, що русаки використовують для пересування на позиції будь-який транспорт, який можуть знайти. На відео — невдала спроба дістатися пункту призначення на квадроциклі", — зазначив Жорін.

Нагадаємо, раніше військові ГУР знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі "Остаф'єво" у Москві, який належить Міноборони РФ.

Також ми розповідали, що Сили оборони України знищили російський корабельний гелікоптер Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.