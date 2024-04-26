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Экс-командир Азова показал, как украинские защитники уничтожают оккупантов

26 апреля 2024 16:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Экс-командир Азову показал, как украинские защитники уничтожают окупантов
Ликвидация окупантов. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин поделился результатами работы группы "Люмьер" 2-го механизированного батальона. На опубликованных им кадрах видно, как украинские военные уничтожают российских оккупантов. 

Видео с работой украинских военных Жорин опубликовал в Telegram в четверг, 25 апреля.

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На видео, которое было размещено, можно увидеть, как украинский дрон сначала преследует оккупанта на квадроцикле, а после его ликвидирует.

"Писал ранее, что русаки используют для передвижения на позиции любой транспорт, который могут найти. На видео — неудачная попытка добраться до пункта назначения на квадроцикле", — отметил Жорин.

Напомним, ранее военные ГУР уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме "Остафьево" в Москве, который принадлежит Минобороны РФ.

Также мы рассказывали, что Силы обороны Украины уничтожили российский корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

военные
оккупанты
война в Украине
фронт
Максим Жорин

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