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У ВМС заявили про знищення російського літака Ка-27 у Криму

10 квітня 2024 09:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ВМС заявили про знищення російського літака Ка-27 у Криму
Вертоліт Ка-27. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму. 

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. 

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Знищення літака Ка-27

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", — написав Плетенчук, говорячи про знищення літака. 

У той же час, усіх інших деталей спецоперації у ВМС не розповіли. 

Знищення літака РФ у Криму
Скриншот допису Плетенчука

Нагадаємо, 5 квітня Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ. Було знищено щонайменше шість літаків. 

Крім того, у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у росіян.

війна
Крим
ЗСУ
літак
росіяни
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війна в Україні

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