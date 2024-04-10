У ВМС заявили про знищення російського літака Ка-27 у Криму

Вертоліт Ка-27. Фото: Вікіпедія

Сили оборони України знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Знищення літака Ка-27

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", — написав Плетенчук, говорячи про знищення літака.

У той же час, усіх інших деталей спецоперації у ВМС не розповіли.

Скриншот допису Плетенчука

Нагадаємо, 5 квітня Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ. Було знищено щонайменше шість літаків.

Крім того, у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у росіян.