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ГУР знищило гелікоптер РФ Ка-32 у Москві, — ЗМІ

26 квітня 2024 14:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ГУР знищило гелікоптер РФ Ка-32 у Москві, — ЗМІ
Гелікоптер Ка-32. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військові Головного управління розвідки знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі Остафьєво у Москві, який належить Міноборони РФ. 

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє NV.

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Знищення Ка-32 у Москві

Зазначається, що росіяни використовували гелікоптер у логістичних цілях та евакуаційних операціях. 

Що ще відомо про збиття російської авіації

Нагадаємо, 19 квітня ЗСУ вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 під час бойового вильоту. Він був носієм крилатих ракет Х-22, якими окупанти обстрілюють українські міста. Також ми розповідали, як Силам оборони України вдалося збити винищувач і як це вплинуло на подальше використання ворогом авіації. 

На початку квітня стало відомо, що українські бійці знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму. 

5 квітня Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ. Було знищено щонайменше шість літаків. 

війна
літак
росіяни
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Кремль
ГУР
Росія

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