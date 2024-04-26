ГУР знищило гелікоптер РФ Ка-32 у Москві, — ЗМІ

Гелікоптер Ка-32. Фото: Вікіпедія

Військові Головного управління розвідки знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі Остафьєво у Москві, який належить Міноборони РФ.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє NV.

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Зазначається, що росіяни використовували гелікоптер у логістичних цілях та евакуаційних операціях.

Що ще відомо про збиття російської авіації

Нагадаємо, 19 квітня ЗСУ вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 під час бойового вильоту. Він був носієм крилатих ракет Х-22, якими окупанти обстрілюють українські міста. Також ми розповідали, як Силам оборони України вдалося збити винищувач і як це вплинуло на подальше використання ворогом авіації.

На початку квітня стало відомо, що українські бійці знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

5 квітня Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ. Було знищено щонайменше шість літаків.