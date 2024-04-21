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Екскомандир Азова Жорін пояснив, чому воювати мають в першу чергу молоді

21 квітня 2024 23:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир Азова Жорін пояснив, чому воювати мають в першу чергу молоді
Екскомандир полку Азов Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Екскомандир полку особливого призначення "Азов" Максим Жорін вважає, що Україна, поповнюючи лави своїх захисників, має спиратися перш за все на молодь. Він також додав, що важливо перемогти ворога саме зараз, інакше в нашого народу не буде майбутнього.

Таку думку Жорін висловив у неділю, 21 квітня.

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Воювати мають молоді

"Війна — справа молодих. Кожен, хто хоч раз був на лінії фронту, добре знає різницю між підрозділом, сформованим з молоді і підрозділом, де переважна кількість бійців старшого віку", — розповів Жорін. 

Військовий пояснив, що молодь має зовсім інший підхід та рівень енергії. Україна повинна робити ставку на молодь і в плані рекрутингу, і в плані мобілізації.

"Сила та драйв нових поколінь змінять армію", — наголосив екскомандир "Азова". 

Офіцер додав, що справді важко прийняти той факт, що можуть гинути молоді люди, які мають будувати майбутнє.

"Але питання сьогодні взагалі у виживанні всієї нації. Якщо ми не переможемо ворога зараз, майбутнього не буде ні для кого", — вважає командир.

Раніше ми повідомляли, що при Третій штурмовій бригаді почала функціонувати школа FPV-дронів. Досвідчені інструктори, які воювали на гарячих напрямках, навчатимуть ефективно нищити ворога завдяки безпілотникам.

Жорін розповів про азовця, який може бути прикладом для наслідування. Йдеться про бійця Віктора Розового — відомого українського гумориста, котрий вступив до "Азову" ще на почату повномасштабного вторгнення. 

війна
ЗСУ
Україна
полк "Азов"
молодість
штурмова бригада
Максим Жорін

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