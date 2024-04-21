Экскомандир Азова Жорин объяснил, почему воевать должны в первую очередь молодые

Экскомандир полка Азов Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Экскомандир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин считает, что Украина, пополняя ряды своих защитников, должна опираться, прежде всего, на молодежь. Он также добавил, что важно победить врага именно сейчас, в противном случае у нашего народа не будет будущего.

Такое мнение Жорин высказал в воскресенье, 21 апреля.

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Воевать должны молодые

"Война — дело молодых. Каждый, хоть раз находившийся на линии фронта, хорошо знает разницу между подразделением, сформированным из молодежи и подразделением, где подавляющее количество бойцов старшего возраста", — рассказал Жорин.

Военный объяснил, что у молодежи совсем другой подход и уровень энергии. Украина должна делать ставку на молодежь и в плане рекрутинга и в плане мобилизации.

"Сила и драйв новых поколений сменят армию", — подчеркнул экскомандир "Азова".

Офицер добавил, что действительно тяжело принять тот факт, что могут погибать молодые люди, которые должны строить будущее.

"Но вопрос сегодня вообще в выживании всей нации. Если мы не победим врага сейчас, будущего не будет ни для кого", — считает командир.

Ранее мы сообщали, что при Третьей штурмовой бригаде начала функционировать школа FPV-дронов . Опытные инструкторы, сражавшиеся на горячих направлениях, будут обучать эффективно уничтожать врага благодаря беспилотникам.

Жорин рассказал об азовце, который может служить примером для подражания. Речь идет о бойце Викторе Розовом — известном украинском юмористе, который вступил в "Азов" еще в начало полномасштабного вторжения.