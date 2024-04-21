Экскомандир Азова Жорин объяснил, почему воевать должны в первую очередь молодые
Экскомандир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин считает, что Украина, пополняя ряды своих защитников, должна опираться, прежде всего, на молодежь. Он также добавил, что важно победить врага именно сейчас, в противном случае у нашего народа не будет будущего.
Такое мнение Жорин высказал в воскресенье, 21 апреля.
Воевать должны молодые
"Война — дело молодых. Каждый, хоть раз находившийся на линии фронта, хорошо знает разницу между подразделением, сформированным из молодежи и подразделением, где подавляющее количество бойцов старшего возраста", — рассказал Жорин.
Военный объяснил, что у молодежи совсем другой подход и уровень энергии. Украина должна делать ставку на молодежь и в плане рекрутинга и в плане мобилизации.
"Сила и драйв новых поколений сменят армию", — подчеркнул экскомандир "Азова".
Офицер добавил, что действительно тяжело принять тот факт, что могут погибать молодые люди, которые должны строить будущее.
"Но вопрос сегодня вообще в выживании всей нации. Если мы не победим врага сейчас, будущего не будет ни для кого", — считает командир.
Ранее мы сообщали, что при Третьей штурмовой бригаде начала функционировать школа FPV-дронов . Опытные инструкторы, сражавшиеся на горячих направлениях, будут обучать эффективно уничтожать врага благодаря беспилотникам.
Жорин рассказал об азовце, который может служить примером для подражания. Речь идет о бойце Викторе Розовом — известном украинском юмористе, который вступил в "Азов" еще в начало полномасштабного вторжения.
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