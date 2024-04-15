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Екскомандир Азову Жорін розповів про нову школу FPV-дронів при Третій штурмовій

15 квітня 2024 07:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Екскомандир Азову Жорін розповів про нову школу FPV-дронів при Третій штурмовій
Екскомандир полку Азов, а нині заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

При Третій штурмовій бригаді почала функціонувати школа FPV-дронів. Досвідчені інструктори, які воювали на гарячих напрямках, навчатимуть ефективно нищити ворога завдяки безпілотникам.

Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram в неділю, 14 квітня.

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Школа FPV-дронів при Третій штурмовій

Жорін розповів, що при Третій штурмовій почала функціонувати школа FPV-дронів Kill house. Усіх бажаючих навчатимуть інструктори, які здобули досвід в найважчих боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони будуть ділитись своїми знаннями та вчити робити головне — максимально ефективно нищити російських окупантів та їхню техніку.

"Автор ідеї та ініціатор створення школи — командир протитанкового батальйону 3 ОШБр, мій побратим друг Ромаха. Навчатись можна як військовим, так і цивільним", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Максима Жоріна

Зазначається, що після проходження навчання кожен отримає сертифікат, який підтверджує оволодіння певними навичками чи підвищення кваліфікації. 

Дізнатись ознайомитися з програмою навчання та зареєструватися можна за посиланням

Нагадаємо, нещодавно у Forbes розповіли, що українські військові за допомогою дронів скидають на землю перешкоди-кальтропи. Невеликі металеві чотирикутники зупиняють ворожу техніку, і ЗСУ можуть знищити її з неба.

Крім того, бійці Третьої штурмової бригади продемонстрували високу ефективність фронтового протиповітряного оборонного озброєння на передовій. Вогонь з цих засобів було націлено на російські цілі з повітря з метою ефективно відбити напад і врятувати життя українських бійців на передовій.

військові навчання
дрони
війна в Україні
штурмова бригада
фронт
Максим Жорін

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