Екскомандир Азову Жорін розповів про нову школу FPV-дронів при Третій штурмовій

Екскомандир полку Азов, а нині заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

При Третій штурмовій бригаді почала функціонувати школа FPV-дронів. Досвідчені інструктори, які воювали на гарячих напрямках, навчатимуть ефективно нищити ворога завдяки безпілотникам.

Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram в неділю, 14 квітня.

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Школа FPV-дронів при Третій штурмовій

Жорін розповів, що при Третій штурмовій почала функціонувати школа FPV-дронів Kill house. Усіх бажаючих навчатимуть інструктори, які здобули досвід в найважчих боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони будуть ділитись своїми знаннями та вчити робити головне — максимально ефективно нищити російських окупантів та їхню техніку.

"Автор ідеї та ініціатор створення школи — командир протитанкового батальйону 3 ОШБр, мій побратим друг Ромаха. Навчатись можна як військовим, так і цивільним", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Максима Жоріна

Зазначається, що після проходження навчання кожен отримає сертифікат, який підтверджує оволодіння певними навичками чи підвищення кваліфікації.

Дізнатись ознайомитися з програмою навчання та зареєструватися можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у Forbes розповіли, що українські військові за допомогою дронів скидають на землю перешкоди-кальтропи. Невеликі металеві чотирикутники зупиняють ворожу техніку, і ЗСУ можуть знищити її з неба.

Крім того, бійці Третьої штурмової бригади продемонстрували високу ефективність фронтового протиповітряного оборонного озброєння на передовій. Вогонь з цих засобів було націлено на російські цілі з повітря з метою ефективно відбити напад і врятувати життя українських бійців на передовій.