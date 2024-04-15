Экс-командир Азову Жорин рассказал о новой школе FPV-дронов при Третьей штурмовой

Экс-командир полка Азов, а ныне заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

При Третьей штурмовой бригаде начала функционировать школа FPV-дронов. Опытные инструкторы, воевавшие на горячих направлениях, будут учить эффективно уничтожать врага благодаря беспилотникам.

Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram в воскресенье, 14 апреля.

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Школа FPV-дронов при Третьей штурмовой

Жорин рассказал, что при Третьей штурмовой бригаде начала функционировать школа FPV-дронов Kill house. Всех желающих будут обучать инструкторы, получившие опыт в самых тяжелых боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они будут делиться своими знаниями и учить делать главное — максимально эффективно уничтожать российских оккупантов и их технику.

"Автор идеи и инициатор создания школы — командир противотанкового батальона 3 ОШБр, мой собрат друг Ромаха. Научиться можно как военным, так и гражданским", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Максима Жорина

Отмечается, что после прохождения обучения каждый получит сертификат, подтверждающий овладение определенными навыками или повышение квалификации.

Узнать ознакомиться с программой обучения и зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, недавно в Forbes рассказали, что украинские военные с помощью дронов сбрасывают на землю препятствия-кальтропы. Небольшие металлические четырехугольники останавливают вражескую технику и ВСУ могут уничтожить ее с неба.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады продемонстрировали высокую эффективность фронтового противовоздушного вооружения на передовой. Огонь из этих средств был нацелен на российские цели из воздуха с целью эффективно отразить нападение и спасти жизнь украинских бойцов на передовой.