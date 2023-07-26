Ексморпіх США, що був бранцем РФ, отримав поранення на війні в Україні
Колишній морський піхотинець США Тревор Рід отримав поранення в Україні під час бойових дій. Торік його звільнили з російської в'язниці в результаті обміну полоненими. Поранення військового підтвердили в Держдепартаменті США.
Про це повідомляє Sky News.
Що відомо про Тревора Ріда
Зазначається, що американського ексморпіха доставили для лікування до Німеччини.
"Я хочу чітко прояснити дещо. Містер Рід не займався жодною діяльністю від імені уряду США. І як я зазначав, ми неймовірно чітко попереджали американських громадян не їздити в Україну, не кажучи вже про участь у бойових діях", — зазначив речник Держдепу Ведант Патель.
Він додав, що США не в змозі евакуйовувати американців з України, зокрема тих, що можуть "вирішити поїхати туди для участі в бойових діях".
Видання зазначає, що Тревора Ріда звільнили з російського полону в результаті обміну полоненими торік в обмін на російського пілота Костянтина Тарошенка, який був ув'язнений у США за змову з торгівлею наркотиками.
Нагадаємо, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги загальною сумою 400 мільйонів доларів. З початку повномасштабної війни в Сполучених Штатах виділили Україні 41 мільярд доларів на військову допомогу.