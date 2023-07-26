Ексморпіх США, що був бранцем РФ, отримав поранення на війні в Україні

Колишній морський піхотинець США Тревор Рід під час ув'язненні в Росії. Фото: Reuters

Колишній морський піхотинець США Тревор Рід отримав поранення в Україні під час бойових дій. Торік його звільнили з російської в'язниці в результаті обміну полоненими. Поранення військового підтвердили в Держдепартаменті США.

Про це повідомляє Sky News.

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Зазначається, що американського ексморпіха доставили для лікування до Німеччини.

"Я хочу чітко прояснити дещо. Містер Рід не займався жодною діяльністю від імені уряду США. І як я зазначав, ми неймовірно чітко попереджали американських громадян не їздити в Україну, не кажучи вже про участь у бойових діях", — зазначив речник Держдепу Ведант Патель.

Він додав, що США не в змозі евакуйовувати американців з України, зокрема тих, що можуть "вирішити поїхати туди для участі в бойових діях".

Видання зазначає, що Тревора Ріда звільнили з російського полону в результаті обміну полоненими торік в обмін на російського пілота Костянтина Тарошенка, який був ув'язнений у США за змову з торгівлею наркотиками.

Нагадаємо, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги загальною сумою 400 мільйонів доларів. З початку повномасштабної війни в Сполучених Штатах виділили Україні 41 мільярд доларів на військову допомогу.