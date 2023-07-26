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Экс-морпех США, бывший пленником РФ, получил ранение на войне в Украине

26 июля 2023 05:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Экс-морпех США, бывший пленником РФ, получил ранение на войне в Украине
Бывший морской пехотинец США Тревор Рид во время заключения в России. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший морской пехотинец США Тревор Рид получил ранения в Украине во время боевых действий. В прошлом году его освободили из российской тюрьмы в результате обмена пленными. Ранения военного подтвердили в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает Sky News.

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Отмечается, что американский экс-морпех был доставлен для лечения в Германию.

"Я хочу четко прояснить кое-что. Господин Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США. И как я отмечал, мы невероятно четко предупреждали американских граждан не ездить в Украину, не говоря уже об участии в боевых действиях", — отметил представитель Госдепа Ведант Патель.

Он добавил, что США не в состоянии эвакуировать американцев из Украины, в частности тех, кто может "решить поехать туда для участия в боевых действиях".

Издание отмечает, что Тревор Рид был освобожден из российского плена в результате обмена пленными в прошлом году в обмен на российского пилота Константина Тарошенко, который был заключен в США за сговор с торговлей наркотиками.

Напомним, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на общую сумму 400 миллионов долларов. С начала полномасштабной войны в Соединенных Штатах выделили Украине 41 миллиард долларов на военную помощь.

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