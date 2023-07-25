Бої під Бахмутом: чому для ЗСУ важливе звільнення Андріївки

Український військовослужбовець у зоні бойових дій біля Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку фронту. Наразі у ЗСУ є перспективи щодо звільнення населеного пункту Андріївка, що своєю чергою може зіграти важливу роль для майбутнього витіснення російських загарбників з Бахмута.

Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Бойові дії біля Андріївки

За словами Череватого, можливе звільнення Андріївки вчергове покращить тактичне положення Сил оборони у районі Бахмута. Це також, за його словами, дозволить розвинути успіх з метою оточення або витіснення військ противника з Бахмута.

"Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, які будуть взяті, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута або витіснення ворога", — сказав він.

Варто зауважити, що інформація про взяття населеного пункту Андріївка під контроль ЗСУ наразі не відповідає дійсності. Низка ЗМІ помилково трактували слова Череватого в ефірі телемарафону як підтвердження інформації про звільнення Андріївки, яка активно поширюється у мережі.

Андріївка на карті бойових дій. Фото: deepstatemap.live

Ситуація на Бахмутському фронті

Речник Східного угруповання військ ЗСУ також зазначив, що загалом на Бахмутському напрямку Сили оборони утримують ініціативу і продовжують щодня по сотнях метрів звільняти нашу землю.

"За тиждень облік іде на кілометри, прийде час — він піде і на десятки кілометрів. Головний принцип тут — це поступальність і максимальне збереження особового складу, паралельно — завдання максимальної шкоди і втрат ворогу", — сказав він.

Втрати ворога під Бахмутом

Череватий додав, що за минулу добу на цьому напрямку було знищено 95 російських окупантів, 187 поранено, трьох взято в полон.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти перекидають найбільше своїх військ на Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки. Наразі йдуть важкі бої.