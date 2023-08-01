Експерт назвав аналоги німецької ракети Taurus, які уже використовують ЗСУ
Україна може отримати чергову партію далекобійної зброї від західних партнерів. У німецькому парламенті заявили, що ЗСУ необхідно передати крилаті ракети Taurus, аналоги яких уже перебувають на озброєнні української армії.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
Німецька ракета Taurus: що це таке
В Німеччині заговорили про можливість передання Збройним силам України далекобійних ракет Taurus.
За словами Ігоря Романенка, Taurus — це стандартна крилата ракета повітряного базування, яка має максимальну дальність ураження до 500 кілометрів.
Аналоги на озброєнні ЗСУ
Військовий експерт підкреслив, що Сили оборони України уже отримали і навіть використовують схоже озброєння.
"Такими ж характеристиками відзначаються британські ракети Storm Shadow чи французькі SCALP, які уже є на озброєнні української армії", — наголосив колишній заступник начальник Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що у липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти передачі цих ракет українській армії.