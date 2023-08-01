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Експерт назвав аналоги німецької ракети Taurus, які уже використовують ЗСУ

1 серпня 2023 12:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт назвав аналоги німецької ракети Taurus, які уже використовують ЗСУ
Літак німецьких ВПС із ракетою Taurus. Фото: MBDA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна може отримати чергову партію далекобійної зброї від західних партнерів. У німецькому парламенті заявили, що ЗСУ необхідно передати крилаті ракети Taurus, аналоги яких уже перебувають на озброєнні української армії.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Німецька ракета Taurus: що це таке

В Німеччині заговорили про можливість передання Збройним силам України далекобійних ракет Taurus.

За словами Ігоря Романенка, Taurus — це стандартна крилата ракета повітряного базування, яка має максимальну дальність ураження до 500 кілометрів.

Аналоги на озброєнні ЗСУ

Військовий експерт підкреслив, що Сили оборони України уже отримали і навіть використовують схоже озброєння.

"Такими ж характеристиками відзначаються британські ракети Storm Shadow чи французькі SCALP, які уже є на озброєнні української армії", — наголосив колишній заступник начальник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що у липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти передачі цих ракет українській армії.

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