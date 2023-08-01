Эксперт назвал аналоги немецкой ракеты Taurus, которые уже используют ВСУ
Украина может получить очередную партию дальнобойного оружия западных партнеров. В немецком парламенте заявили, что ВСУ необходимо передать крылатые ракеты Taurus, аналоги которых уже находятся на вооружении украинской армии.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
Немецкая ракета Taurus: что это такое
В Германии заговорили о возможности передачи Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Taurus.
По словам Игоря Романенко, Taurus — это стандартная крылатая ракета воздушного базирования, имеющая максимальную дальность поражения до 500 километров.
Аналоги на вооружении ВСУ
Военный эксперт подчеркнул, что Силы обороны Украины уже получили и даже используют подобное вооружение.
"Такими же характеристиками отличаются британские ракеты Storm Shadow или французские SCALP, которые уже есть на вооружении украинской армии", — отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.
Напомним, что в июле министр обороны Германии Борис Писториус выступил против передачи этих ракет украинской армии.