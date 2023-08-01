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Эксперт назвал аналоги немецкой ракеты Taurus, которые уже используют ВСУ

1 августа 2023 12:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт назвал аналоги немецкой ракеты Taurus, которые уже используют ВСУ
Самолет германских ВВС с ракетой Taurus. Фото: MBDA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украина может получить очередную партию дальнобойного оружия западных партнеров. В немецком парламенте заявили, что ВСУ необходимо передать крылатые ракеты Taurus, аналоги которых уже находятся на вооружении украинской армии.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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В Германии заговорили о возможности передачи Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Taurus.

По словам Игоря Романенко, Taurus — это стандартная крылатая ракета воздушного базирования, имеющая максимальную дальность поражения до 500 километров.

Аналоги на вооружении ВСУ

Военный эксперт подчеркнул, что Силы обороны Украины уже получили и даже используют подобное вооружение.

"Такими же характеристиками отличаются британские ракеты Storm Shadow или французские SCALP, которые уже есть на вооружении украинской армии", — отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, что в июле министр обороны Германии Борис Писториус выступил против передачи этих ракет украинской армии.

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