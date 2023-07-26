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Росія запустила по Україні крилаті ракети з 12 літаків

26 липня 2023 17:02
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія 26 липня запустила по Україні крилаті ракети — що відомо
Пуск ракети. Фото: росЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія випустила крилаті ракети з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

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"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря", — йдеться у повідомленні. 

Про зліт групи російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Повітряні сили повідомили ще декілька годин тому. Йдеться про 12 літаків. 

Час підльоту ракет 

Як зазначають у Повітряних силах, орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію година-півтори. Сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах буде оголошено близько 17.40.

"Не виключено пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій. Будьте уважні! Прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні. 

Через деякий час після повідомлення про пуск ракет повітряна тривога була оголошена у Запорізькій області. Однак, відповідно до інформації від Повітряних сил, попередження про небезпеку пов'язане з загрозою балістичного озброєння. 

Повітряна тривога в Україні 26 липня. Фото: alerts.in.ua
Повітряна тривога в Україні 26 липня. Фото: alerts.in.ua

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