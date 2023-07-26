Росія 26 липня запустила по Україні крилаті ракети — що відомо

Пуск ракети. Фото: росЗМІ

Росія випустила крилаті ракети з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря", — йдеться у повідомленні.

Про зліт групи російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Повітряні сили повідомили ще декілька годин тому. Йдеться про 12 літаків.

Час підльоту ракет

Як зазначають у Повітряних силах, орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію година-півтори. Сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах буде оголошено близько 17.40.

"Не виключено пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій. Будьте уважні! Прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.

Через деякий час після повідомлення про пуск ракет повітряна тривога була оголошена у Запорізькій області. Однак, відповідно до інформації від Повітряних сил, попередження про небезпеку пов'язане з загрозою балістичного озброєння.

Повітряна тривога в Україні 26 липня. Фото: alerts.in.ua

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