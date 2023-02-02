Росія хоче захопити увесь Донбас: експерт розповів деталі

Ворог намагається продавити фронт по важливим для них напрямках

Росіяни насичують фронт підрозділами, які були мобілізовані восени 2022 року та хочуть продавати лінію оборони Збройних Сил України від півночі Бахмуту і до півдня, тобто до Вугледару. Саме по цій ділянці фронту у нас йде максимальне загострення. Також росіяни посилються на Луганщині, де намагаються зупинити просування української армії по лінії Сватово-Кремінна.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Сергій Кузан. Фото: Facebook

За словами експерта, ворог прагне застосувати нову тактику, яка полягає у продавлюванні та постійному тиску по важливим для них напрямках на лінії фронту. Особливо по донецькому напрямку. Донеччина — це завдання, яке російський президент володимир путін поставив перед новим командувачем Валерієм Герасимовим, начальником Генштабу армії РФ та командувачем окупаційними військами в Україні.

"На Донеччині ворог застосовує практично всі свої сили як в особовому складі, так і артилерії. Там максимальне загострення. І якщо в Бахмуті були вагнерівці, то у Вугледарі — морська піхота Тихоокеанського флоту. Вона підсилена всіма видами бронетехніки, а також авіацією. Сили Оборони України зірвали наміри швидко та стрімко прорвати лінію фронту", — відмітив експерт.

Також росіяни посилюються на Луганщині, де вони намагаються зупинити наше просування по лінії Сватово-Кремінна, каже Кузан. Там йдуть важкі бої.

"Росіяни повністю погоджуються із великими втратами. Близько тижня щодоби в середньому ми знищували по 800 окупантів. Це показує нашу ефективність в обороні і заодно жорстоке ставлення з боку керівництва до особового складу. Йде класична боротьба кількості проти якості", — підсумував Кузан.

Нагадаємо, за словами військово-політичного аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, найімовірніше, що найближчими місяцями російські війська намагатимуться захопити всю Донецьку область, а от сили піти ще й у напрямку Запоріжжя та навіть Луганщини у них не вистачить.

Проте ЗСУ не лише готові до такого розвитку подій, а й виснажуватимуть російські сили за напрямком Бахмута й не даватимуть можливості передислокувати і перегрупувати окупантів на інші напрямки.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak