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Експерт назвав ділянку фронту, де спостерігається максимальне військове загострення

2 лютого 2023 18:10
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Росія хоче захопити увесь Донбас: експерт розповів деталі
Ворог намагається продавити фронт по важливим для них напрямках
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Росіяни насичують фронт підрозділами, які були мобілізовані восени 2022 року та хочуть продавати лінію оборони Збройних Сил України від півночі Бахмуту і до півдня, тобто до Вугледару. Саме по цій ділянці фронту у нас йде максимальне загострення. Також росіяни посилються на Луганщині, де намагаються зупинити просування української армії по лінії Сватово-Кремінна. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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Сергій Кузан
Сергій Кузан. Фото: Facebook

За словами експерта, ворог прагне застосувати нову тактику, яка полягає у продавлюванні та постійному тиску по важливим для них напрямках на лінії фронту. Особливо по донецькому напрямку. Донеччина — це завдання, яке російський президент володимир путін поставив перед новим командувачем Валерієм Герасимовим, начальником Генштабу армії РФ та командувачем окупаційними військами в Україні.

"На Донеччині ворог застосовує практично всі свої сили як в особовому складі, так і артилерії. Там максимальне загострення. І якщо в Бахмуті були вагнерівці, то у Вугледарі — морська піхота Тихоокеанського флоту. Вона підсилена всіма видами бронетехніки, а також авіацією. Сили Оборони України зірвали наміри швидко та стрімко прорвати лінію фронту", — відмітив експерт.

Також росіяни посилюються на Луганщині, де вони намагаються зупинити наше просування по лінії Сватово-Кремінна, каже Кузан. Там йдуть важкі бої. 

"Росіяни повністю погоджуються із великими втратами. Близько тижня щодоби в середньому ми знищували по 800 окупантів. Це показує нашу ефективність в обороні і заодно жорстоке ставлення з боку керівництва до особового складу. Йде класична боротьба кількості проти якості", — підсумував Кузан.

Нагадаємо, за словами військово-політичного аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, найімовірніше, що найближчими місяцями російські війська намагатимуться захопити всю Донецьку область, а от сили піти ще й у напрямку Запоріжжя та навіть Луганщини у них не вистачить.

Проте ЗСУ не лише готові до такого розвитку подій, а й виснажуватимуть російські сили за напрямком Бахмута й не даватимуть можливості передислокувати і перегрупувати окупантів на інші напрямки. 

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

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