Росія готується до потужної атаки на Донбасі - прогноз експерта

В разі чергової атаки, до якої готується ворог, цифри втрат у нього будуть значно більшими, ніж є наразі

Найімовірніше, що найближчими місяцями російські війська намагатимуться захопити всю Донецьку область, а от сили піти ще й у напрямку Запоріжжя та навіть Луганщини у них не вистачить. Проте ЗСУ не лише готові до такого розвитку подій, а й виснажуватимуть російські сили за напрямком Бахмута й не даватимуть можливості передислокувати і перегрупувати окупантів на інші напрямки.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, в разі чергової атаки, до якої готується ворог, цифри втрат у нього будуть значно більшими, ніж є наразі. Нагадаємо, що лише за січень росія втратила на полі бою понад 25 тисяч осіб. До того ж, на думку Коваленка, в окупантів наразі величезні проблеми із комплектацією підрозділів танками, БМП, артилерією тощо. Їм не вистачає техніки.

"Проте вони справді намагатимуться підвищити бойові дії по всій лінії фронту. По деяким напрямкам буде імітація бойових дій, а от на Донецькому плацдармі вони намагатимуться тиснути живими хвилями, використовуючи в першу чергу піхоту. На це ресурс справді є. Проте ЗСУ виснажуватимуть і його. Тому для захоплення, наприклад, Запоріжської області чи Харківської росіян не вистачить", — запевнив Коваленко.

Що ж до наступу на Луганщину, то цьому можуть завадити три локації — Білогорівка, Кремінна та Сватове. Білогорівка, наприклад, перебуває під контролем ЗСУ та є трамплином для нашого контрнаступу в бік Лисичанська та Сєвєродонецька. Ситуація в області не на користь окупантів.

"Росіяни дуже хотіли би відбити Білогорівку, але в мене є великі сумніви, що їм вдасться це зробити. Кремінна поступово опиняється в оточенні ЗСУ. Вести контрнаступ звідти росіянам буде некомфортно. А Сватове із півдня відрізане від Кремінної. І якщо ми звільнимо Нижню Одуванку, в окупантів буде один вихід — до Старобільська пішки або на колесах", — уточнив експерт.

Він також додав, що Донеччина буде саме тим плацдармом, де ЗСУ перебуватимуть в активній обороні.

Наступ росії неминучий

На думку багатьох аналітиків, військових та політичних, у найближчі місяці кремль планує новий наступ на Україну. Володимир путін, ймовірно, хоче зробити це на роковини вторгнення.

Зокрема, аналітики ISW переконані, що кремль не змінив своїх цілей щодо повної окупації України. Ймовірно, путін готує новий наступ, який припаде на дату вторгнення росії — 24 лютого.

Як приклад в Інституті вивчення війни наводять слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який в інтерв'ю Sky News заявив, що Україна очікує на нові російські атаки до роковин вторгнення, але ж українські військові тепер мають значно більшу підтримку від західних партнерів, ніж рік тому.

Також ISW посилається на слова керівника української розвідки генерала-майора Кирила Буданова, який нещодавно заявив, що росія планує зосередитися на окупації Донецької та Луганської областей та, ймовірно, готується до неминучого наступу на сході України.