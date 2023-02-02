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Эксперт назвал участок фронта, где наблюдается максимальное военное обострение

2 февраля 2023 18:10
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Россия хочет захватить весь Донбасс: эксперт рассказал детали
Враг пытается продавить фронт по важным для них направлениям
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Россияне насыщают фронт подразделениями, мобилизованными осенью 2022 года и пытаются продавить линию обороны Вооруженных Сил Украины от севера Бахмута и до юга, то есть до Угледара. Именно по этому участку фронта идет максимальное обострение. Также россияне усиливаются в Луганской области, где пытаются остановить продвижение украинской армии по линии Сватово-Кременная.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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Сергей Кузан. Фото: Facebook

По словам эксперта, враг стремится применить новую тактику, заключающуюся в продавливании и постоянном давлении по важным для них направлениям на линии фронта. Особенно по донецкому направлению. Донеччина — это задача, которую российский президент владимир путин поставил перед новым командующим валерием герасимовым, начальником генштаба армии рф и командующим оккупационными войсками в Украине.

"На Донетчине враг применяет практически все свои силы как в личном составе, так и артиллерии. Там максимальное обострение. И если в Бахмуте были вагнеровцы, то в Угледаре — морская пехота Тихоокеанского флота. Она усилена всеми видами бронетехники, а также авиацией. Украина сорвала намерения быстро и стремительно прорвать линию фронта", отметил эксперт.

Также россияне усиливаются в Луганской области, где они пытаются остановить наше продвижение по линии Сватово-Кременная, говорит Кузан. Там идут тяжелые бои.

"Россияне полностью соглашаются с большими потерями. Около недели ежесуточно в среднем мы уничтожали по 800 оккупантов. Это показывает нашу эффективность в обороне и при этом жестокое отношение со стороны руководства к личному составу. Идет классическая борьба количества против качества", подытожил Кузан.

Напомним, по словам военно-политического аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, вероятнее всего, что в ближайшие месяцы российские войска постараются захватить всю Донецкую область, а вот силы пойти еще и в направлении Запорожья и даже Луганщины у них не хватит.

Однако ВСУ не только готовы к такому развитию событий, но и будут истощать российские силы по направлению Бахмута и не давать возможности передислоцировать и перегруппировать оккупантов в другие направления.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

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