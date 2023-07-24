Експерт назвав головну проблему української ППО

Системи Patriot, які захищали керівництво країн НАТО під час саміту у Литві. Фото: Reuters/ Janis Laizans

Західні системи ППО, попри свою ефективність, мають одну серйозну ваду — високу вартість. Російські окупанти використовують цей фактор, б'ючи ракетами Х-22, "Оніксами" та балістичними "Іскандерами" по тих регіонах, які не закриті системами Patriot та SAMP/T.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Ціна питання для ППО

Петро Черник наголосив, що головною проблемою української протиповітряної оборони, яка зараз комплектується зразками сучасної західної зброї, є висока вартість цих зразків.

"Це все дуже дорога зброя. Скажімо, одна машина Patriot коштує 200 млн доларів, батарея — 1 мільярд", — підкреслив експерт.

США не можуть віддати нам усю свою зброю

Він зазначив, що навіть для Сполучених Штатів Америки такі суми, особливо для швидкого закриття усієї території України, є непідйомними.

А для повного закриття українського неба потрібно кілька десятків таких батарей, а це сотні мільярдів доларів.

"Крім того, американці не можуть зняти усе своє озброєння — і передати нам. Так не буває", — наголосив полковник ЗСУ.

Росіяни користуються ситуацією

При цьому у російської армії є низка ракет, які можна збити тільки Patriot'ами та SAMP/T.

"Це Х-22, П-800 "Онікс" та балістична версія "Іскандера", — пояснив Петро Черник.

Росіяни це розуміють і використовують вищезгадані типи ракет там, де Україна не може закрити небо відповідними системами ППО.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали, скільки коштує один постріл з системи ППО Patriot.