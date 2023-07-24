Эксперт назвал главную проблему украинской ПВО

Системы Patriot, защищавшие руководство стран НАТО во время саммита в Литве. Фото: Reuters/ Janis Laizans

Западные системы ПВО, несмотря на свою эффективность, имеют один серьезный недостаток — высокую стоимость. Российские оккупанты используют этот фактор, ударяя ракетами Х-22, "Ониксами" и баллистическими "Искандерами" по тем регионам, которые не закрыты системами Patriot и SAMP/T.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Цена вопроса для ПВО

Петр Черник подчеркнул, что главной проблемой украинской противовоздушной обороны, которая сейчас комплектуется образцами современного западного оружия, является высокая стоимость этих образцов.

"Это все очень дорогое оружие. Скажем, одна машина Patriot стоит 200 млн долларов, батарея — 1 миллиард", — подчеркнул эксперт.

США не могут отдать нам все свое оружие

Он отметил, что даже для Соединенных Штатов Америки такие суммы, особенно для быстрого закрытия всей территории Украины, неподъемны.

А для полного закрытия украинского неба нужно несколько десятков таких батарей, а это сотни миллиардов долларов.

"Кроме того, американцы не могут снять все свое вооружение и передать нам. Так не бывает", — подчеркнул полковник ВСУ.

Россияне пользуются ситуацией

При этом у российской армии есть ряд ракет, которые можно сбить только Patriot'ами и SAMP/T.

"Это Х-22, П-800 "Оникс" и баллистическая версия "Искандера", — пояснил Петр Черник.

Россияне это понимают и используют вышеупомянутые типы ракет там, где Украина не может закрыть небо соответствующими системами ПВО.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали, сколько стоит один выстрел из системы ПВО Patriot.