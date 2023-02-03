Росіяни підуть в наступ найближчим часом: експерт назвав місяць

Коли українська армія буде укомлектована новою західною технікою, для ворога настануть скрутні часи

Протягом лютого-березня росіяни зроблять все, аби зайняти нові території і завдати Україні максимальних втрат. Вже після березня, коли Збройні сили України будуть укомлектовані новою західною технікою, для ворога настануть скрутні часи. Вони це теж добре розуміють як і те, що їхні мобілізаційні спроможності небезмежні, тому робитимуть все, аби максимально просунутися вперед.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За його словами, росіяни чудово розуміють, що до нас йде західна допомога. Пік в її наданні припаде на весну. Тому росіяни зроблять все, аби протягом лютого-березня зайняти нові території і завдати нам максимальних втрат. Опісля, коли українська армія буде укомлектована новою західною технікою, для росіян настануть скрутні часи. Вони це теж добре розуміють як і те, що їхні мобілізаційні спроможності небезмежні, тому робитимуть все, аби максимально просунутися вперед.

" Наше завдання — встояти в обороні, перемолоти максимальну кількість супротивника, а після того, як нам надійде західна техніка, свіжими підрозділами перейти до контрнаступу. Але в лютому, березні на фронті буде дійсно гаряче із досить великими втратами з обох боків", — уточнив Кузан.

Експерт каже, що слід враховувати також мобілізаційні спроможності росіян — це 130-150 тисяч. Завдання окупантів — довести цю цифру до 200 тисяч. І вони поступово це роблять саме на окупованих територіях. Ні про які інші області поки що не йдеться. Наразі окупаційний континген зріс з 200 тисяч до 330.

" Наші війська щодня зривають плани противника по захопленню України, а через великі втрати вони не можуть сконцентрувати свої резерви по інших напрямках. Доводиться перекидати все нові і нові підрозділи, а наше завдання їх перемелювати. В ідеалі росіяни хотіли би наступати із кількох напрямків, але наші Збройні сили їм цього фізично не дають зробити", — підсумував експерт.

Нагадаємо, за словами Сергія Кузана, росіяни насичують фронт підрозділами, які були мобілізовані восени 2022 року та хочуть продавити лінію оборони Збройних сил України від півночі Бахмута і до півдня, тобто до Вугледара. Саме по цій ділянці фронту у нас йде максимальне загострення. Також росіяни посилюються на Луганщині, де намагаються зупинити просування української армії по лінії Сватово — Кремінна.