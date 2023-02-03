Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт назвав місяці, які стануть найгарячішими на фронті arrow

Експерт назвав місяці, які стануть найгарячішими на фронті

3 лютого 2023 12:10
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Росіяни підуть в наступ найближчим часом: експерт назвав місяць
Коли українська армія буде укомлектована новою західною технікою, для ворога настануть скрутні часи
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Протягом лютого-березня росіяни зроблять все, аби зайняти нові території і завдати Україні максимальних втрат. Вже після березня, коли Збройні сили України будуть укомлектовані новою західною технікою, для ворога настануть скрутні часи. Вони це теж добре розуміють як і те, що їхні мобілізаційні спроможності небезмежні, тому робитимуть все, аби максимально просунутися вперед.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Читайте також:

За його словами, росіяни чудово розуміють, що до нас йде західна допомога. Пік в її наданні припаде на весну. Тому росіяни зроблять все, аби протягом лютого-березня зайняти нові території і завдати нам максимальних втрат. Опісля, коли українська армія буде укомлектована новою західною технікою, для росіян настануть скрутні часи. Вони це теж добре розуміють як і те, що їхні мобілізаційні спроможності небезмежні, тому робитимуть все, аби максимально просунутися вперед.

"Наше завдання — встояти в обороні, перемолоти максимальну кількість супротивника, а після того, як нам надійде західна техніка, свіжими підрозділами перейти до контрнаступу. Але в лютому, березні на фронті буде дійсно гаряче із досить великими втратами з обох боків", уточнив Кузан.

Россияне продолжают бежать с фронта в Луганской области

Експерт каже, що слід враховувати також мобілізаційні спроможності росіян — це 130-150 тисяч. Завдання окупантів довести цю цифру до 200 тисяч. І вони поступово це роблять саме на окупованих територіях. Ні про які інші області поки що не йдеться. Наразі окупаційний континген зріс з 200 тисяч до 330.

"Наші війська щодня зривають плани противника по захопленню України, а через великі втрати вони не можуть сконцентрувати свої резерви по інших напрямках. Доводиться перекидати все нові і нові підрозділи, а наше завдання їх перемелювати. В ідеалі росіяни хотіли би наступати із кількох напрямків, але наші Збройні сили їм цього фізично не дають зробити", підсумував експерт.

Нагадаємо, за словами Сергія Кузана, росіяни насичують фронт підрозділами, які були мобілізовані восени 2022 року та хочуть продавити лінію оборони Збройних сил України від півночі Бахмута і до півдня, тобто до Вугледара. Саме по цій ділянці фронту у нас йде максимальне загострення. Також росіяни посилюються на Луганщині, де намагаються зупинити просування української армії по лінії Сватово — Кремінна.

За словами експерта, ворог прагне застосувати нову тактику, яка полягає у продавлюванні та постійному тиску по важливих для них напрямках на лінії фронту. Особливо по донецькому напрямку. Донеччина — це завдання, яке російський президент володимир путін поставив перед новим командувачем Валерієм Герасимовим, начальником Генштабу армії рф та командувачем окупаційними військами в Україні.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:20 Морози до -10 та снігопади: якою буде погода в Україні на вихідні

13:17 Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти: перелік послуг

13:13 Студія "Квартал 95" презентує новий сезон сатирично-патріотичного серіалу "Бункер": коли дивитися

13:10 Бігли по засніжених полях до Молдови: прикордонники Одещини затримали ухилянтів

13:09 "Проведення Олімпіади опиниться під питанням": Віталій Кличко розкритикував МОК через росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:55 Штрафи 17 тис. грн та позбавлення прав: українським водіям нагадали, за що загрожує серйозне покарання

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

12:52 ​​​​​​​В Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі: чи наявний дефіцит потужності

12:52 "Ви так підступливо напали": Лобода презентувала відверту патріотичну пісню-звернення до окупантів

12:44 "Російський паспорт" ексзаступника міністра оборони: журналіст Ткач вибачився за оприлюднений фейк

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:18 Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі: подробиці

Новина з відео

20:38 У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

Новина з відео

19:30 Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 лютого: Овнам — приємна зустріч, Водоліям — важлива новина

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Актуальне по темі

None 3 Лютий 12:03

​​​​​​​Росіяни обстріляли місто на Донеччині забороненими касетними боєприпасами

None 3 Лютий 11:13

​​​​​​​Під Маріуполем окупанти обшукують навіть телефони першокласників

None 3 Лютий 06:56

​​​​​​​Американське ЗМІ заявило про колосальні втрати російської армії в Україні

None 3 Лютий 06:56

У Бахмуті були поранені два норвезькі волонтери: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB