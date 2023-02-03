Россияне пойдут в наступление в ближайшее время: эксперт назвал месяц

Когда украинская армия будет укомлектована новой западной техникой, для врага наступят трудные времена

В течение февраля-марта россияне сделают все, чтобы занять новые территории и нанести Украине максимальных потерь. Уже после марта, когда Вооруженные силы Украины будут укомлектованы новой западной техникой, для врага наступят тяжелые времена. Они это хорошо понимают как и то, что их мобилизационные способности небезграничны, поэтому будут делать все, чтобы максимально продвинуться вперед.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, россияне отлично понимают, что к нам идет западная помощь. Пик в ее предоставлении придется на весну. Поэтому россияне сделают все, чтобы в течение февраля-марта занять новые территории и нанести нам максимальные потери. После, когда украинская армия будет укомплектована новой западной техникой, для россиян наступят тяжелые времена. Они это хорошо понимают как и то, что их мобилизационные способности небезграничны, поэтому будут делать все, чтобы максимально продвинуться вперед.

" Наша задача — устоять в обороне, перемолоть максимальное количество противника, а после того, как нам поступит западная техника, свежими подразделениями перейти к контрнаступлению. Но в феврале, марте на фронте будет действительно горячо с достаточно большими потерями с обеих сторон", — уточнил Кузан.

Эксперт говорит, что следует учитывать также мобилизационные возможности россиян — это 130-150 тысяч. Задача оккупантов — довести эту цифру до 200 тысяч. И они постепенно делают это именно на оккупированных территориях. Ни о каких других областях речь пока не идет. В настоящее время оккупационный континген вырос с 200 тысяч до 330.

"Мы ежедневно срываем планы противника по захвату Украины, а из-за больших потерь они не могут сконцентрировать свои резервы по другим направлениям. Приходится опрокидывать все новые и новые подразделения, а наша задача их перемалывать. Наши Вооруженные силы им этого физически не дают сделать" , — подытожил эксперт.

Напомним, по словам Сергея Кузана, россияне насыщают фронт подразделениями, которые были мобилизованы осенью 2022 года и хотят продавить линию обороны Вооруженных сил Украины от севера Бахмута и до юга, то есть до Угледара.

Именно по этому участку фронта у нас идет максимальное обострение. Также россияне усиливаются в Луганской области, где пытаются остановить продвижение украинской армии по линии Сватово — Кременная.

По словам эксперта, враг стремится применить новую тактику, которая заключается в продавливании и постоянном давлении по важным для них направлениям на линии фронта. Особенно по донецкому направлению.