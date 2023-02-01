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Эксперт назвал область, которую россия попытается захватить в ближайшее время

1 февраля 2023 09:35
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Россия готовится к мощной атаке на Донбассе – прогноз эксперта
В случае очередной атаки, к которой готовится враг, цифры потерь у него будут значительно больше, чем сейчас
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Скорее всего, в ближайшие месяцы российские войска постараются захватить всю Донецкую область, а вот силы пойти по направлению Запорожья и даже Луганщины у них не хватит. Однако ВСУ не только готовы к такому развитию событий, но и будут истощать российские силы по направлению Бахмута и не давать возможности передислоцировать и перегруппировать оккупантов на другие направления.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, в случае очередной атаки, к которой готовится враг, цифры потерь у него будут значительно больше, чем сейчас. Напомним, что только за январь россия потеряла на поле боя более 25 тысяч человек. К тому же, по мнению Коваленко, у оккупантов сейчас огромные проблемы с комплектацией подразделений танками, БМП, артиллерией и т.д. Им не хватает техники.

Армия рф

"Однако они действительно будут пытаться увеличить боевые действия по всей линии фронта. По некоторым направлениям будет их имитация, а вот на Донецком плацдарме  оккупанты будут пытаться давить живыми волнами, используя в первую очередь пехоту. На это ресурс действительно есть. Однако ВСУ будут истощать и его. Поэтому для захвата, например, Запорожской области или Харьковской россиян не хватит", — заверил Коваленко.

Что касается наступления на Луганщину, то этому могут помешать три локации — Белогоровка, Кременная и Сватово. Белогоровка, например, находится под контролем ВСУ и является трамплином для нашего контрнаступления в сторону Лисичанска и Северодонецка. Ситуация в области не в пользу оккупантов.

"Россияне очень хотели бы отбить Белогоровку, но у меня есть большие сомнения, что им удастся это сделать. Кременная постепенно оказывается в окружении ВСУ. Вести контрнаступление оттуда россиянам будет некомфортно. А Сватово с юга отрезано от Кременной. И если мы освободим Нижнюю Одуванку, у оккупантов будет один выход — в Старобельск пешком или на колесах", — уточнил эксперт.

ВСУ

Он также добавил, что Донецкая область будет именно тем плацдармом, где ВСУ будут находиться в активной обороне.

Наступление россии неизбежно

По мнению многих аналитиков, военных и политических, в ближайшие месяцы кремль планирует новое наступление на Украину. Владимир путин, вероятно, хочет сделать это на годовщину вторжения.

В частности, аналитики ISW убеждены, что кремль не изменил своих целей по полной оккупации Украины. Вероятно, путин готовит новое наступление, которое придется на дату вторжения рф — 24 февраля.

В качестве пример в Институте изучения войны приводят слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который в интервью Sky News заявил, что Украина ожидает новых российских атак к годовщине вторжения, но украинские военные теперь имеют значительно большую поддержку от западных партнеров, чем год назад.

Также ISW ссылается на слова руководителя украинской разведки генерала-майора Кирилла Буданова, недавно заявившего, что россия планирует сосредоточиться на оккупации Донецкой и Луганской областей и, вероятно, готовится к неизбежному наступлению на востоке Украины.

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