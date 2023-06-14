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Експерт назвав справжній рівень втрат ЗСУ

14 червня 2023 10:04
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Російських пропагандистів спіймали на брехні щодо втрат ЗСУ
Українські військові на бойовій позиції. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Дані росіян про начебто катастрофічні втрати підрозділів Збройних сил України не відповідають дійсності. Вони є елементом ворожої пропаганди.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Інформація російської пропаганди про чисельні втрати української бронетехніки, яку чомусь підхопили на Заході, як мінімум, не відповідає дійсності", — сказав Снєгирьов. 

Як зазначив Снєгирьов, росіяни спочатку повідомили про півтори тисячі загиблих українських бійців і 28 танків, через кілька годин вони назвали втраченими вже 32 танки і дві тисячі загиблих, а ще пізніше говорять про 52 знищені танки і 3700 загиблих українських воїнів.

"Це свідчення про маніпуляції з боку ворога. При цьому росіяни самі визнають, що ми працюємо ротними тактичними групами  а це вже унеможливлює такі цифри втрат. До того ж сам характер застосування особового складу унеможливлює такий коефіцієнт втрат", — підкреслив військовий експерт.

Тому, за його словами, говорити про катастрофічні наслідки можливого контрнаступу немає жодних підстав.

Що казав Путін

На зустрічі з так званими воєнкорами російський диктатор Володимир Путін наголосив, що Україна нібито втратила уже 160 танків під час масштабного контрнаступу, тоді як російські втрати в рази менші — усього 54 одиниці танкової техніки.

Як припустили аналітики ISW, президент Росії спеціально завищує втрати української армії під час літнього контрнаступу, акцентуючи увагу на знищенні саме західної військової техніки, для того, аби змінити ставлення Заходу до України і припинити постачання зброї українській армії.

Що відбувається на фронті

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

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