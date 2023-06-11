Сирський показав, як ЗСУ з повітря нищать танки окупантів

Знищений танк окупантів. Фото: скріншот з відео

Збройні сили України продовжують нищити особовий склад та техніку ворога. Так, українські військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ефектно знищили ворожий танк з повітря.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ефективно та професійно з повітря знищили російський танк. ЗСУ продовжують нищити ворожу техніку.

"Смерть з повітря. 14 ОМБр та Очі професійно знищують танк росіян. Ворог втрачає багато техніки. Наші воїни працюють", — написав під відео генерал Сирський.

Що відомо про 14 ОМБр

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого — з’єднання Сухопутних військ. Підрозділи бригади були залучені до зимових боїв 2015 року за Дебальцеве. 14 жовтня 2019 року бригаді було присвоєно почесне найменування "імені князя Романа Великого". А вже 8 березня 2022 року у бою за визволення від російських окупантів селища Макарів Київської області бійці бригади підбили шість російських танків.

Нагадаємо, нещодавно українські аеророзвідники з ювелірною точністю знайшли схованку окупантів та знищили її. Ті, хто вижили — почали тікати.

Окрім того, воїни ССО показали, як на південному напрямку знищили групу російських окупантів. Українські захисники корегували удари по ворогу з допомогою дрона.

Також ми писали, що у Донецьку на тренувальній базі завдяки точному удару українських військ було ліквідовано 56 кадировців. В окупованому українському місті чеченські бойовики знімали фейкові відео про свою участь у бойових діях і грабували місцеве населення.