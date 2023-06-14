Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт назвал настоящий уровень потерь ВСУ arrow

Эксперт назвал настоящий уровень потерь ВСУ

14 июня 2023 10:04
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Российских пропагандистов поймали на лжи по поводу потерь ВСУ
Украинские военные на боевой позиции. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Данные россиян о якобы катастрофических потерях подразделений Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Они являются элементом вражеской пропаганды.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:
Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Информация российской пропаганды о многочисленных потерях украинской бронетехники, которую почему-то подхватили на Западе, как минимум не соответствует действительности", — сказал Снегирев.

Как отметил Снегирев, россияне сначала сообщили о полутора тысячах погибших украинских бойцов и 28 танках, через несколько часов они назвали потерянными уже 32 танка и две тысячи погибших, а еще позже говорили о 52 уничтоженных танках и 3700 погибших украинских воинах.

"Это свидетельство о манипуляциях со стороны врага. При этом россияне сами признают, что мы работаем ротными тактическими группами, а это уже делает невозможным такие цифры потерь. К тому же сам характер применения личного состава делает невозможным такой коэффициент потерь", — подчеркнул военный эксперт.

Поэтому, по его словам, говорить о катастрофических последствиях возможного контрнаступления нет никаких оснований.

Что говорил Путин

На встрече с так называемыми военкорами российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что Украина якобы потеряла уже 160 танков во время масштабного контрнаступления, тогда как российские потери в разы меньше — всего 54 единицы танковой техники.

Как предположили аналитики ISW, президент России специально завышает потери украинской армии во время летнего контрнаступления, акцентируя внимание на уничтожении именно западной военной техники, для того, чтобы изменить отношение Запада к Украине и прекратить поставки оружия украинской армии.

Что происходит на фронте

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас