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Експерт окреслив першу російську ціль для нових українських ракет

10 лютого 2023 10:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що першим у росіян накриють нові далекобійні ракети ЗСУ
Нова зброя від союзників позбавить ворога багатьох переваг
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Надання Україні далекобійних ракет GLSDB дасть змогу Силам оборони діставати ворога у глибокому тилу. А росіяни через це будуть змушені відсунути свої резерви від передових позицій на відстань до 200 кілометрів, що значно ускладнить постачання фронтових підрозділів.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Застосування нового озброєння надає можливість збільшити дальність ураження, що погіршує матеріально-технічне забезпечення ворога", — сказав Снєгирьов. 

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, через це окупанти будуть змушені переносити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами на відстань понад 200 кілометрів. 

Як зазначив Снєгирьов, враховуючи проблеми з автопарком в окупаційній армії, можна говорити про те, що це призведе до логістичного колапсу. 

"Проблеми з постачанням БК можуть кардинально змінити хід військового протистояння. Йдеться про зниження вогневого ураження російських окупантів", — зауважив військовий експерт.

Якщо наразі, додав він, ми говоримо про те, що вогневе ураження в коефіцієнті 1:3 на користь росіян і за добу вони можуть випускати по позиціям ЗСУ приблизно 20 тисяч снарядів, то з отриманням нової зброї й погіршенням логістики ворога цей коефіцієнт значно знизиться: збільшиться час постачання та необхідний час на те, щоб перенести усі тилові бази на безпечну для росіян відстань. Все це забирає час, бо всі бази доведеться переносити вглиб і вже звідти постачати до місця розташування вогневих позицій, що значно погіршує можливості окупаційної армії наносити вогневі ураження по позиціях українських військових.

Водночас, звернув увагу Снєгирьов, у росіян наразі є перевага в повітрі, а надання GLSDB допоможе знизити кількість авіавилітів та мінімізувати "виграшну позицію" росії. 

На що здатні нові ракети

Сполучені Штати нададуть у новому пакеті військової допомоги для України  ракети GLSDB, які дозволять бити на відстань до 150 км.

Наявність у Збройних сил України високоточних далекобійних ракет GLSDB підвищує радіус ураження позицій ворога.

До того ж ця зброя дасть можливість українським Силам оборони взяти під контроль пересування російських окупантів і їхньої техніки в будь-якій точці Криму.
 

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