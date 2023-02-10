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Эксперт обозначил первую российскую цель для новых украинских ракет

10 февраля 2023 10:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что первыми у россиян накроют новые дальнобойные ракеты ВСУ
Новое оружие от союзников лишит врага многих преимуществ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Предоставление Украине дальнобойных ракет GLSDB позволит Силам обороны доставать врага в глубоком тылу. А россияне из-за этого будут вынуждены отодвинуть свои резервы от передовых позиций на расстояние до 200 километров, что значительно усложнит снабжение фронтовых подразделений.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Применение нового вооружения позволяет увеличить дальность поражения, что ухудшает материально-техническое обеспечение врага", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По его словам, из-за этого оккупанты будут вынуждены переносить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами на расстояние более 200 километров.

Как отметил Снегирев, учитывая проблемы с автопарком в оккупационной армии, можно говорить о том, что это приведет к логистическому коллапсу.

"Проблемы со снабжением БК могут кардинально изменить ход военного противостояния. Речь идет о снижении огневого поражения российских оккупантов", — отметил военный эксперт.

Если сейчас, добавил он, мы говорим о том, что огневое поражение в коэффициенте 1:3 в пользу россиян и в сутки они могут выпускать по позициям ВСУ примерно 20 тысяч снарядов, то с получением нового оружия и ухудшением логистики врага этот коэффициент значительно снизится: увеличится время поставки и необходимое время на то, чтобы перенести все тыловые базы на безопасное для россиян расстояние. Все это занимает время, потому что все базы придется переносить вглубь и уже оттуда поставлять к месту расположения огневых позиций, что значительно ухудшает возможности оккупационной армии наносить огневые поражения по позициям украинских военных.

В то же время, обратил внимание Снегирев, у россиян сейчас есть преимущество в воздухе, а предоставление GLSDB поможет снизить количество авиавылетов и минимизировать "выигрышную позицию" россии.

На что способны новые ракеты

Соединенные Штаты представят в новом пакете военной помощи для Украины ракеты GLSDB, которые позволят бить на расстояние до 150 км.

Наличие у Вооруженных сил Украины высокоточных дальнобойных ракет GLSDB повышает радиус поражения позиций врага.

К тому же это оружие позволит украинским Силам обороны взять под контроль передвижение российских оккупантов и их техники в любой точке Крыма.

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