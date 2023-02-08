Стало відомо, який "сюрприз" може чекати на ЗСУ після отримання іноземних танків

Експерт озвучив проблему, яка може спіткати ЗСУ після отримання західних танків
Після отримання іноземних танків у Збройних силах України можуть виникнути певні проблеми з їхньою експлуатацією. Це станеться у тому випадку, якщо сусідні підрозділи комплектуватимуться різними видами техніки.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"Ми тішимося всьому, що нам обіцяють надати або надають. І якось поза увагою проходить проблема "збройової солянки", — звертає увагу на проблему Снєгирьов.
Якщо уявити, пояснює він, що один танковий батальйон буде оснащений тими ж американськими "Абрамсами", а інший танковий батальйон буде оснащений німецькими "Леопардами", то виникне питання: як же ж їх тепер забезпечувати, обслуговувати?
"Це серйозні речі і з ними ми рано чи пізно зіштовхнемося", — застерігає військовий експерт.
Які танки може отримати Україна
У січні Велика Британія офіційно оголосила, що в Україну відправлять ескадрон із 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.
Раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.
Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.
Фото: REUTERS/Ints Kalnins