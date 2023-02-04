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Канада відправила Україні перший танк Leopard 2

4 лютого 2023 22:50
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Канада відправила Україні перший танк Leopard 2
Німецький танк Leopard 2, який Канада відправила Україні
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Канада сьогодні відправила в Україну перший німецький танк Leopard 2. Загалом із запасів погодилися надати чотири броньованих бойових машин.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Деталі

"Сьогодні літак Королівських військово-повітряних сил Канади вилетів з Галіфакса з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада надсилає в Україну", — сказала міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Вона наголосила, що Канада підтримує народ України.

"Ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України технікою, необхідною для перемоги", — додала Ананд.

Канада взяла зобов'язання поставити Україні чотири основних бойових танки Leopard 2 з запасів Збройних сил Канади.

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танк

танк

танк

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

 

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