Стало известно, какой "сюрприз" может ожидать ВСУ после получения иностранных танков

Иностранные танки станут определенным испытанием для украинских сил обороны

После получения иностранных танков в Вооруженных силах Украины могут возникнуть определенные проблемы с их эксплуатацией. Это произойдет в том случае, если соседние подразделения будут комплектоваться разными видами техники.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Мы рады всему, что нам обещают предоставить или предоставляют. Но как-то без внимания проходит проблема "оружейной солянки", — обращает внимание на ситуацию Снегирев.

Если представить, объясняет он, что один танковый батальон будет оснащен теми же американскими "Абрамсами", а другой танковый батальон будет оснащен немецкими "Леопардами", то возникнет вопрос: как же их теперь снабжать, обслуживать?

"Это серьезные вещи и с ними мы рано или поздно столкнемся", — предостерегает военный эксперт.

Какие танки может получить Украина

В январе Великобритания официально объявила, что на Украину отправят эскадрон из14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins