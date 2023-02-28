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Експерт побачив зміни в діях російських сил ППО

28 лютого 2023 11:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Росіяни вирішили змінити якість роботи сил ППО
Ворожі підрозділи реагуватимуть швидше
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Сили протиповітряної оборони армії окупанта отримали шанс ухвалювати рішення та діяти швидше. Це може статися завдяки проведеним ворогом змін у підпорядкуванні новому командуванню військ ППО.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Виведенням росіянами командування сил протиповітряної оборони з підпорядкування Сухопутних військ відсувається проміжна ланка при ухваленні рішень", — сказав Селезньов.

Відповідно, пояснив Селезньов, відтепер ворожі сили ППО будуть отримувати команди і завдання безпосередньо від Генерального штабу збройних сил російської федерації та його командування.

"Більш швидко буде проходити сигнал керування, а отже всі питання щодо діяльності сил ППО будуть вирішуватися значно швидше", — зазначив військовий експерт.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

Водночас він не виключив, що таким чином росіяни готуються і до того, що Збройні сили України будуть інтенсивніше використовувати всі засоби повітряного ураження об'єктів, які розташовані, зокрема, на території російської федерації.

Як почав діяти ворог

Російські окупанти були змушені змінити тактику ракетних обстрілів України. Це пов'язано зі зменшенням запасів високоточних ракет у ворога.
За даними ГУР та Міноборони, у москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах — "Калібр", Х-101, Х-555.

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" за десять кілометрів від Мінська пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що метою атаки став російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок отриманих пошкоджень літак було повністю виведено з ладу.

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