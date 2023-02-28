Россияне решили изменить качество работы сил ПВО

Вражеские подразделения будут реагировать быстрее

Силы противовоздушной обороны армии оккупанта получили шанс принимать решения и действовать более быстро. Это может произойти благодаря проведенным врагом изменениям в подчинении новому командованию войск ПВО.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Выведением россиянами командования сил противовоздушной обороны из подчинения Сухопутных войск отодвигается промежуточное звено при принятии решений", — сказал Селезнев.

Соответственно, объяснил Селезнев, отныне вражеские силы ПВО будут получать команды и задания непосредственно от Генерального штаба вооруженных сил российской федерации и его командования.

"Быстрее будет проходить сигнал управления, а значит все вопросы о деятельности сил ПВО будут решаться значительно быстрее", — отметил военный эксперт.

Владислав Селезнев

В то же время, он не исключил, что таким образом россияне готовятся и к тому, что Вооруженные силы Украины будут интенсивнее использовать все средства воздушного поражения объектов, которые расположены, в том числе, на территории российской федерации.

Как начал действовать враг

Российские оккупанты были вынуждены изменить тактику ракетных обстрелов Украины. Это связано с уменьшением запасов высокоточных ракет у врага.

По данным ГУР и Минобороны, у москвы осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, наиболее часто используемых при обстрелах — "Калибр", Х-101, Х-555.

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в десяти километрах от Минска раздались взрывы.

Позже стало известно, что целью атаки стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате полученных повреждений самолет был полностью выведен из строя.