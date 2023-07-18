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Сирський розповів про важливу перевагу ЗСУ на фронті

18 липня 2023 15:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський розповів про важливу перевагу ЗСУ на фронті
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що довгоочікуваний контрнаступ йде не так швидко, як цього хотілося б. Однак, за його словами, в української армії є важлива перевага на фронті.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю BBC.

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Сирський розповів, що на сході та півдні України територія дуже замінована та є ворожі оборонні загородження.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що наша армія має одну важливу перевагу. 

"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдат один до одного є сильною стороною нашої армії", — зазначив Сирський. 

За його словами, це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка страждає від внутрішньої боротьби, коли старші офіцери усунуті від командування.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив інформацію, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну. Зовсім скоро вони будуть готові до використання.

Також ми писали, Сирський розповів, що на східному напрямку ситуація на фронті є складною, але ЗСУ рухаються вперед, звільняючи українські території. Ворог накопичує сили в районі Бахмута.

Додамо, генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео з перебігом роботи снайперської групи Збройних сил України. Так, на кадрах видно, як українські захисники успішно нищать ворога на передовій.

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