Эксперт объяснил, чем полезны для ВСУ "свадебные дроны" Mavic

Беспилотник DJI Mavic 3, использующийся украинскими военными. Фото: YouTube-канал Lazeruk

Легендарные дроны Mavic, несмотря на скептическое отношение к ним со стороны министра обороны, выполняют ряд важных функций на фронте. Они не только являются "глазами" украинской армии, но и позволяют беречь личный состав, который без таких дронов вынужден был рисковать в серой зоне и на территории, контролируемой врагом, во время разведывательных операций.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил известный военный эксперт Владислав Селезнев.

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Зачем на фронте нужны "Мавики"

Комментируя ситуацию с одним из самых распространенных беспилотников, которые использут украинские военные, DJI Mavic, Владислав Селезнев отметил, что эти дроны нужны на фронте во многих ситуациях.

"Для понимания ситуационной осведомленности, для того чтобы проводить определенные операции, для "выкуривания" российских военных из окопов и блиндажей", — назвал эксперт "фронт работ" этого беспилотника.

Эксспикер Генштаба ВСУ подчеркнул, что сплошь и рядом эти дроны работают очень эффективно, недаром же волонтерские движения, фонды регулярно собирают средства на такую технику.

Несвадебные дроны

Селезнев вспомнил, как министр обороны Алексей Резников называл DJI Mavic "свадебными дронами", умаляя их значение на театре военных действий.

"Меня удивляет позиция министерства обороны, которое считает — до сих пор, кстати, — что такие дроны не стоит закупать", — подчеркнул он.

Эксперт также напомнил слова Олега Болдырева, известного как Мартин Брест, о том, что за время полномасштабной войны в "Укроборонпром" ни одного заказа на такой тип дронов не поступало.

Мартин Брест о дронах

Но, подчеркнул Владислав Селезнев, использование такой техники, как "свадебные дроны", позволяет в первую очередь беречь личный состав Сил обороны Украины, поскольку операторы беспилотников находятся на более безопасном расстоянии от врага.

Напомним, что дроны Mavic отправляет на фронт, в частности, запущенная после начала войны украинскими властями глобальная инициатива UNITED24.