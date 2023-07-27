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Експерт пояснив, як ескалація на Луганщині вплине на контрнаступ ЗСУ на півдні

27 липня 2023 22:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, як ескалація на Луганщині вплине на контрнаступ ЗСУ на півдні
Українські війська тримають оборону на Донбасі. Фото: Reuters/ Sofiia Gatilova
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Збройні сили України, зважаючи на активізацію російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку, можуть кинути на цю ділянку фронту резерви. Ці підрозділи могли б посилити контрнаступ на південному фронті, але їм доведеться тримати оборону на сході.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Стратегічна оборонна операція на сході

Генерал-лейтенант Романенко наголосив, що ця стратегічна оборонна операція на східному фронті триває фактично із січня поточного року.

"Метою нашої армії є зупинення ворога, знищення якомога більшої кількості живої сили і техніки російської армії. Станом на нинішній момент завдання це не виконане. Як ви знаєте, там точаться запеклі бої", — підкреслив експерт.

Можливе гальмування на півдні

Щодо того, що активізація російських окупаційних сил на Куп'янському напрямку може відволікти українські війська від просування на півдні, ескзаступник начальника Генштабу визнав: події на сході змушують командування Сил оборони України шукати резерви для протидії потужному російському угрупованню на сході.

А ці резерви ЗСУ могли б використати на південному фронті, де події поступово розвиваються на нашу користь.

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко назвав два чинники, якими могли керуватися росіяни, розпочинаючи наступ на Куп'янському напрямку східного фронту.

Додамо, кілька днів тому у ЗСУ прогнозували, що Куп'янськ росіяни хотіли б використати як плацдарм для того, щоб далі наступати на Ізюм, Чугуїв та інші міста на цьому напрямку, але зараз у них немає такої можливості.

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