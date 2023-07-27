Експерт пояснив, як ескалація на Луганщині вплине на контрнаступ ЗСУ на півдні
Збройні сили України, зважаючи на активізацію російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку, можуть кинути на цю ділянку фронту резерви. Ці підрозділи могли б посилити контрнаступ на південному фронті, але їм доведеться тримати оборону на сході.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
Стратегічна оборонна операція на сході
Генерал-лейтенант Романенко наголосив, що ця стратегічна оборонна операція на східному фронті триває фактично із січня поточного року.
"Метою нашої армії є зупинення ворога, знищення якомога більшої кількості живої сили і техніки російської армії. Станом на нинішній момент завдання це не виконане. Як ви знаєте, там точаться запеклі бої", — підкреслив експерт.
Можливе гальмування на півдні
Щодо того, що активізація російських окупаційних сил на Куп'янському напрямку може відволікти українські війська від просування на півдні, ескзаступник начальника Генштабу визнав: події на сході змушують командування Сил оборони України шукати резерви для протидії потужному російському угрупованню на сході.
А ці резерви ЗСУ могли б використати на південному фронті, де події поступово розвиваються на нашу користь.
Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко назвав два чинники, якими могли керуватися росіяни, розпочинаючи наступ на Куп'янському напрямку східного фронту.
Додамо, кілька днів тому у ЗСУ прогнозували, що Куп'янськ росіяни хотіли б використати як плацдарм для того, щоб далі наступати на Ізюм, Чугуїв та інші міста на цьому напрямку, але зараз у них немає такої можливості.