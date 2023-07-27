Эксперт объяснил, как эскалация в Луганской области повлияет на контрнаступление ВСУ на юге

Украинские войска держат оборону на Донбассе. Фото: Reuters/ Sofiia Gatilova

Вооруженные силы Украины ввиду активизации российских оккупационных войск на Купянском направлении могут бросить на этот участок фронта резервы. Эти подразделения могли бы усилить контрнаступление на южном фронте, но им придется держать оборону на востоке.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Стратегическая оборонительная операция на востоке

Генерал-лейтенант Романенко подчеркнул, что эта стратегическая оборонительная операция на восточном фронте продолжается фактически с января текущего года.

"Целью нашей армии является остановка врага, уничтожение как можно большего количества живой силы и техники российской армии. По состоянию на нынешний момент задача эта невыполнена. Как вы знаете, там идут ожесточенные бои", — подчеркнул эксперт.

Возможно торможение на юге

Относительно того, что активизация российских оккупационных сил на Купянском направлении может отвлечь украинские войска от продвижения на юге, бывший заместитель начальника Генштаба признал — события на востоке заставляют командование Сил обороны Украины искать резервы для противодействия мощной российской группировке на востоке.

А эти резервы ВСУ могли бы использовать на южном фронте, где события постепенно развиваются в нашу пользу.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко назвал два фактора, которыми могли руководствоваться россияне, начиная наступление на Купянском направлении восточного фронта.

Добавим, несколько дней назад в ВСУ прогнозировали, что Купянск россияне хотели использовать как плацдарм для того, чтобы дальше наступать на Изюм, Чугуев и другие города на этом направлении, но сейчас у них нет такой возможности.