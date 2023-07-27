Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт объяснил, как эскалация в Луганской области повлияет на контрнаступление ВСУ на юге arrow

Эксперт объяснил, как эскалация в Луганской области повлияет на контрнаступление ВСУ на юге

27 июля 2023 22:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, как эскалация в Луганской области повлияет на контрнаступление ВСУ на юге
Украинские войска держат оборону на Донбассе. Фото: Reuters/ Sofiia Gatilova
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Вооруженные силы Украины ввиду активизации российских оккупационных войск на Купянском направлении могут бросить на этот участок фронта резервы. Эти подразделения могли бы усилить контрнаступление на южном фронте, но им придется держать оборону на востоке.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Читайте также:

Стратегическая оборонительная операция на востоке

Генерал-лейтенант Романенко подчеркнул, что эта стратегическая оборонительная операция на восточном фронте продолжается фактически с января текущего года.

"Целью нашей армии является остановка врага, уничтожение как можно большего количества живой силы и техники российской армии. По состоянию на нынешний момент задача эта невыполнена. Как вы знаете, там идут ожесточенные бои", — подчеркнул эксперт.

Возможно торможение на юге

Относительно того, что активизация российских оккупационных сил на Купянском направлении может отвлечь украинские войска от продвижения на юге, бывший заместитель начальника Генштаба признал — события на востоке заставляют командование Сил обороны Украины искать резервы для противодействия мощной российской группировке на востоке.

А эти резервы ВСУ могли бы использовать на южном фронте, где события постепенно развиваются в нашу пользу.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко назвал два фактора, которыми могли руководствоваться россияне, начиная наступление на Купянском направлении восточного фронта.

Добавим, несколько дней назад в ВСУ прогнозировали, что Купянск россияне хотели использовать как плацдарм для того, чтобы дальше наступать на Изюм, Чугуев и другие города на этом направлении, но сейчас у них нет такой возможности.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз