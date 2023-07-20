У ЗСУ спрогнозували, чи буде прорив росіян біля Куп'янська

Російські військові на фронті. Фото: росЗМІ

Найголовніша мета росіян — щоб Україна зменшила резерви на Півдні та біля Бахмута. Росіяни активно використовують тактику "відволікаючого маневра".

Про це повідомив військовий ЗСУ Антон Петровський у коментарі "24 каналу".

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Військовий розповів, що зовсім нещодавно Росія перекинула на Куп'янський напрямок понад 100 тисяч своїх окупантів. Таким чином росіяни намагаються відкинути ЗСУ із зайнятих позицій та не допустити перекидання додаткових резервів ЗСУ на інші напрямки, де ті потрібні для проведення контрнаступу.

Окрім особового складу, окупанти відправили туди ще й купу військової техніки.

"Нині це більше "гра м'язами", відволікаючий маневр з метою розсіяти українські сили і запобігти посиленню тих напрямків, де українці мають успіх. Тобто вони намагаються відвернути нашу увагу від Півдня та Бахмута", — пояснив Петровський.

Він також наголосив, що Куп'янськ росіяни хотіли б використати як плацдарм для того, щоб далі наступати на Ізюм, Чугуїв та інші міста на цьому напрямку, але зараз у них немає такої можливості.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розповіли, що наразі українські військові наступають щонайменше на трьох ділянках фронту. ЗСУ досягли успіху поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Зокрема на Донецькому, де ЗСУ просуваються вперед та закріплюються на рубежах.