Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Навіщо росіяни почали наступ на Куп'янському напрямку: коментар генерала Романенка arrow

Навіщо росіяни почали наступ на Куп'янському напрямку: коментар генерала Романенка

27 липня 2023 11:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо росіяни почали наступ на Куп'янському напрямку: коментар генерала Романенка
Російські війська на Куп'янському напрямку. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська намагаються захопити усю територію Луганської та Донецької областей. Саме для цього, а також для відволікання резервів ЗСУ, вони й почали наступ на Куп'янському напрямку.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Читайте також:

Мотиви нового російського наступу

На думку Ігоря Романенка, наступ окупаційних військ на Куп'янському напрямку має на меті перш за все виконання воєнно-політичного завдання, поставленого президентом Росії Володимиром Путіним — захопити усю територію Донецької і Луганської областей.

Крім того, однією із задач цієї військової операції могло бути втягування у бойовій дії на сході України тих резервів, які ЗСУ підготували до наступу на півдні.

З чим окупанти розпочали наступ

Генерал-лейтенант у відставці Романенко підкреслив, що російське військове командування зібрало на Куп'янському напрямку серйозне угруповання, яке становить близько 100 тисяч військовослужбовців.

Потужною є і технічна складова цього угруповання. Так, росіяни кинули в бій понад 2 тисячі одиниць бронетехніки та близько 500 артсистем

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗСУ прогнозували, що Куп'янськ росіяни хотіли б використати як плацдарм для того, щоб далі наступати на Ізюм, Чугуїв та інші міста на цьому напрямку, але зараз у них немає такої можливості.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз