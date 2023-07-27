Навіщо росіяни почали наступ на Куп'янському напрямку: коментар генерала Романенка

Російські війська на Куп'янському напрямку. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська намагаються захопити усю територію Луганської та Донецької областей. Саме для цього, а також для відволікання резервів ЗСУ, вони й почали наступ на Куп'янському напрямку.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Мотиви нового російського наступу

На думку Ігоря Романенка, наступ окупаційних військ на Куп'янському напрямку має на меті перш за все виконання воєнно-політичного завдання, поставленого президентом Росії Володимиром Путіним — захопити усю територію Донецької і Луганської областей.

Крім того, однією із задач цієї військової операції могло бути втягування у бойовій дії на сході України тих резервів, які ЗСУ підготували до наступу на півдні.

З чим окупанти розпочали наступ

Генерал-лейтенант у відставці Романенко підкреслив, що російське військове командування зібрало на Куп'янському напрямку серйозне угруповання, яке становить близько 100 тисяч військовослужбовців.

Потужною є і технічна складова цього угруповання. Так, росіяни кинули в бій понад 2 тисячі одиниць бронетехніки та близько 500 артсистем

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗСУ прогнозували, що Куп'янськ росіяни хотіли б використати як плацдарм для того, щоб далі наступати на Ізюм, Чугуїв та інші міста на цьому напрямку, але зараз у них немає такої можливості.