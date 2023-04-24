Над Азовським морем активізувалася російська авіація: маршрути літаків окупаційних військ
Російська авіація збільшила кількість вильотів у районі Маріуполя. Росіяни обстрілюють міста Донеччини та здійснюють вильоти в напрямку Запоріжжя і Херсона.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Російська авіація над Приазов’ям
За словами Андрющенка, в останній час над Маріуполем та Маріупольським районом спостерігається підвищена активність російської авіації.
"Такої високої активності не спостерігали декілька тижнів", — наголосив радник міського голови.
Куди літають ворожі літаки
Як стало відомо, російська авіація зараз діє на двох основних напрямках.
По-перше, це захід літаків у напрямку Запоріжжя-Херсон із поверненням назад.
По-друге, з літаків запускають ракети у напрямку Бахмута, Волновахи і Вугледара.
"Не нехтуйте повітряними тривогами, зокрема Запорізька та Дніпропетровська області", — наголосив Андрющенко.
Нагадаємо, що у квітні окупанти у Маріуполі зайнялися укріпленням захоплених територій.