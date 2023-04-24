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Над Азовським морем активізувалася російська авіація: маршрути літаків окупаційних військ

24 квітня 2023 11:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Над Азовським морем активізувалася російська авіація: маршрути літаків окупаційних військ
Російський військовий льотчик. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська авіація збільшила кількість вильотів у районі Маріуполя. Росіяни обстрілюють міста Донеччини та здійснюють вильоти в напрямку Запоріжжя і Херсона.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами Андрющенка, в останній час над Маріуполем та Маріупольським районом спостерігається підвищена активність російської авіації.

"Такої високої активності не спостерігали декілька тижнів", наголосив радник міського голови.

Ворожі літаки над Маріуполем
Ворожі літаки над Маріуполем
Фото: Telegram-канал Андрющенка

Куди літають ворожі літаки

Як стало відомо, російська авіація зараз діє на двох основних напрямках.

По-перше, це захід літаків у напрямку Запоріжжя-Херсон із поверненням назад.

По-друге, з літаків запускають ракети у напрямку Бахмута, Волновахи і Вугледара.

Російська авіація у небі Приазов'я
Російська авіація у небі Приазов'я
Фото: Telegram-канал Андрющенка

"Не нехтуйте повітряними тривогами, зокрема Запорізька та Дніпропетровська області", — наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, що у квітні окупанти у Маріуполі зайнялися укріпленням захоплених територій.

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