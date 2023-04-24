Над Азовським морем активізувалася російська авіація: маршрути літаків окупаційних військ

Російський військовий льотчик. Фото: росЗМІ

Російська авіація збільшила кількість вильотів у районі Маріуполя. Росіяни обстрілюють міста Донеччини та здійснюють вильоти в напрямку Запоріжжя і Херсона.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами Андрющенка, в останній час над Маріуполем та Маріупольським районом спостерігається підвищена активність російської авіації.

"Такої високої активності не спостерігали декілька тижнів", — наголосив радник міського голови.

Ворожі літаки над Маріуполем

Фото: Telegram-канал Андрющенка

Куди літають ворожі літаки

Як стало відомо, російська авіація зараз діє на двох основних напрямках.

По-перше, це захід літаків у напрямку Запоріжжя-Херсон із поверненням назад.

По-друге, з літаків запускають ракети у напрямку Бахмута, Волновахи і Вугледара.

Російська авіація у небі Приазов'я

Фото: Telegram-канал Андрющенка

"Не нехтуйте повітряними тривогами, зокрема Запорізька та Дніпропетровська області", — наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, що у квітні окупанти у Маріуполі зайнялися укріпленням захоплених територій.