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Эксперт объяснил, как изменилось украинское ПВО за время полномасштабной войны

25 апреля 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Эксперт объяснил, как изменилось украинское ПВО за время полномасштабной войны
Военный эксперт Михаил Самусь. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская ПВО уже закрыла для российской авиации большинство территории Украины. После появления систем Patriot и SAMP-T российские самолеты вообще не смогут приближаться к украинской границе.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

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ПВО изменилось

По словам Самуся, украинская противовоздушная оборона за время полномасштабной войны кардинально изменилась.

"Если мы сравним ПВО и ОБ ВСУ на данный момент и на 24 февраля 2022 года — это совершенно разные вещи. То есть украинская система ПВО существенно усилилась", — подчеркнул директор New Geopolitics Research Network.

Именно это не позволяет российским самолетам бомбить мирные украинские города.

Ситуация на юге и востоке

Также Самусь подчеркнул, что после появления в Украине системы ПВО Patriot изменится ситуация и в регионах прифронтовых Юга и Востока.

Россияне уже не смогут бить корректируемыми бомбами на этом направлении.

"Скоро российская авиация не сможет приближаться на 180 километров к украинской границе или линии фронта. И это еще больше изменит ситуацию", — пояснил эксперт, добавив, что этому будет способствовать и появление европейского комплекса SAMP-T, который по характеристикам похож на Patriot, но есть даже более мобильным.

Напомним, что немецкое правительство объявило об отправке Украине системы Patriot еще 18 апреля.

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