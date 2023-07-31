Експерт пояснив, які дії ЗСУ наближають перемогу на півдні

Наступ української армії. Фото: ЗСУ

Головним завданням під час контрнаступу ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Чому українці хочуть миттєвої перемоги на півдні

Коментуючи темпи українського наступу на південному фронті, Петро Черник наголосив, що в українському суспільстві зараз відбуваються психологічні гойдалки, коли перемога від Сил оборони очікується прямо найближчим часом.

"Херсонська операція тривала близько трьох місяців — і в умовному вересні-жовтні не мали ще великих сподівань, — нагадав експерт. — Чому ж ми маємо зараз такі емоції? Бо хочемо, щоб все було за харківським сценарієм".

Росіяни навчаються, українці б'ють по артилерії

Полковник ЗСУ додав також, що російські війська роблять висновки зі своїх невдач. Про це, зокрема, свідчить будівництво ліній оборони і та величезна кількість мін, яку окупанти висипали на південному фронті перед першою, найпотужнішою оборонною лінією.

"Тож ЗСУ діють поступово, у першу чергу — знищуючи артилерійські установки росіян. Тільки за червень було знищено 688 ствольних установок в окупаційній армії було знищено. А бригада — це 72 установки, тобто майже 10 бригад", — пояснив Петро Черник.

В липні, припустив експерт, показники, імовірно, будуть щонайменше ті самі чи навіть більші.

А вже після відсування углиб російської артилерії в хід піде розмінувальна техніка, яку зараз ризиковано використовувати через небезпеку від артсистем.

Цей наступ, зазначив полковник ЗСУ, триватиме до пізньої осені, тобто до кінця сухої погоди.

Нагадаємо, кілька днів тому аналітики видання New York Times написали, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.