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Эксперт объяснил, какие действия ВСУ приближают победу на юге

31 июля 2023 22:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, какие действия ВСУ приближают победу на юге
Наступление украинской армии. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Главной задачей при контрнаступлении ВСУ на нынешнем этапе является уничтожение артиллерийских установок россиян, которое происходит рекордными темпами. Но ждать победу здесь и сейчас, как это было год назад в Харьковской области, не стоит, потому что россияне также учатся на своих ошибках.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Комментируя темпы украинского наступления на южном фронте, Петр Черник подчеркнул, что в украинском обществе сейчас настоящие психологические качели, когда победа от Сил обороны ожидается в ближайшее время.

"Херсонская операция длилась около трех месяцев — и в условном сентябре-октябре не было еще больших надежд, — напомнил эксперт. — Почему же мы имеем сейчас такие эмоции? Потому что хотим, чтобы все было по харьковскому сценарию".

Россияне учатся, украинцы бьют по артиллерии

Полковник ВСУ добавил также, что российские войска делают выводы из своих неудач. Об этом, в частности, свидетельствует строительство линий обороны и огромное количество мин, которое оккупанты высыпали на южном фронте перед первой, самой мощной оборонительной линией.

"Так что ВСУ действуют постепенно, в первую очередь — уничтожая артиллерийские установки россиян. Только за июнь 688 ствольных установок в оккупационной армии было уничтожено. А бригада — это 72 установки, то есть почти 10 бригад", — пояснил Петр Черник.

В июле, предположил эксперт, показатели, вероятно, будут, по меньшей мере, те же, или даже больше.

А уже после отодвигания вглубь российской артиллерии в ход пойдет раздвижная техника, которую сейчас рискованно использовать из-за опасности от артсистем.

Это наступление, отметил полковник ВСУ, будет продолжаться до поздней осени, то есть до конца сухой погоды.

Напомним, несколько дней назад аналитики издания New York Times написали, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны стоит ждать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

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