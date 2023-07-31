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Путін маніпулює переговорами під час контрнаступу ЗСУ, — ISW

31 липня 2023 08:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін маніпулює переговорами під час контрнаступу ЗСУ, — ISW
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною. За його словами, цьому нібито заважає контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Під час пресконференції на саміті Росія-Африка 29 липня Путін звинуватив Україну, що вона розпочала широкомасштабний наступ, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню, поки її війська обороняються.

"Російські офіційні особи раніше використовували згадку про переговори для того, щоб звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не бажає вступати в переговорні дискусії, і Путін, ймовірно, використовує обговорення українського контрнаступу, щоб підірвати повідомлення про успіхи України на полі бою і звинуватити Україну в тривалій відсутності інтересу до потенційного переговорного процесу", — вважають аналітики.

В ISW нагадали, що російські війська здійснювали свої атаки в Луганську та навколо Донецька майже безперервно ще до початку українського контрнаступу. Про це Путін вирішив не згадувати під час пресконференції. 

Російський диктатор також високо оцінив роботу командувача Центрального військового округу генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева з відбиття атак ЗСУ та забезпечення просування вперед. Аналітики додали, що йдеться про Луганську область.

Нагадаємо, провійськовий простір РФ приєднався до поширення наративів Кремля про нібито невдалий контрнаступ ЗСУ. Росіяни перебільшують українські втрати, називаючи це "провалом".

Також ми писали, що російські окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Загарбники кидають на фронт загони "шторм-Z". Здебільшого вони складаються із в'язнів.

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